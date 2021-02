Il messaggio di Benedetta Parodi per Cristina: non hanno mai litigato (Foto)

Sorelle e amiche, il legame tra Cristina e Benedetta Parodi sembra davvero unico (foto). Cristina Parodi ospite a Oggi è un altro giorno ha raccontato tanto della sua famiglia, non solo allo specchio ma anche rapportando il presente al passato e inevitabilmente a Benedetta, sua sorella. Tra le sorelle Parodi nessuna competizione, non hanno mai litigato in tutta la loro vita: “Andiamo d’accordo da sempre, ci sono 8 anni di differenza e quando è nata fino ai due anni era la mia bambolina, poi l’ho ignorata, io ero adolescente e mi rompeva un po’ le scatole”. Si sono poi ritrovate quando anche Benedetta è cresciuta e hanno iniziato a viaggiare insieme, a confidarsi. Cristina Parodi è molto orgogliosa della sorella: “Ha lasciato il telegiornale per una rubrica di 5 minuti di ricette, l’ammira molto per questo, era già avanti. Lei è bravissima in tutto quello in cui io non sono brava. Lei è molto generosa, anche più ribelle e cazzuta”.

IL VIDEO MESSAGGIO DI BENEDETTA PARODI ALLA SORELLA

Prima dello specchio non manca un video messaggio ed è di Benedetta: “Siamo due sorelle e ci vogliamo veramente bene, non abbiamo mai litigato, non ci crede nessuno ma è vero. Forse per i valori, per come ci hanno cresciuto o semplicemente perché sei una sorella stupenda”. Si commuove Cristina che in studio racconta di com’erano i loro genitori: “Mamma e papà una coppia bellissima, sono stati insieme sempre ed erano molto diversi tra loro, papà serio paziente, intelligente dolcissimo, mia mamma molto più peperino. Ma lei mi ha sempre detto di realizzarmi prima nel lavoro e poi fare dei figli. Lei ha fatto l’università con il pancione, era già molto avanti e io e mia sorella siamo cresciute con l’idea che la donna dovesse sempre lavorare”.

In tanto amore non può mancare il mario, Giorgio Gori. Il loro amore è alla base del loro legame, è tutto per loro. 25 anni di matrimonio a cui sono arrivati superando le difficoltà con saggezza, pazienza, con la visione di quello che vuoi anche con tanta umiltà.