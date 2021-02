Se Amadeus si dovesse contagiare, chi condurrebbe Sanremo 2021? Lo scenario

Tante domande e anche tante risposte nella conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2021. Oggi da Roma, Amadeus ha risposto alle domande di tutti i giornalisti che hanno chiesto molte cose in merito all’edizioni 71 di Sanremo. Dai possibili ospiti ( grande curiosità su Celentano e Benigni, Amadeus ha rivelato che ci sta ancora lavorando) ai nomi delle donne che vedremo sul palco dell’Ariston. Ma non solo. Il giornalista di Fanpage.it, Franceco Raiola, ha fatto la domanda che un po’ tutti ci siamo posti in queste settimane. Che cosa succederà qualora Amadeus si contagiasse? Ovviamente si spera che non succederà nulla di tutto questo, e che il Festival potrà andare in onda senza questo grande, grandissimo ostacolo. Amadeus però risponde alla domanda, dicendo di averci pensato e di aver trovato anche una soluzione.

Sanremo 2021: se Amadeus si contagiasse, che cosa succederebbe?

“Se dovesse capitarmi? Io starò attentissimo ma come ho detto già a Fiorello, se mi dovessi contagiare, perchè potrebbe capitare, sarà lui a prendere il mio posto. E gli avevo anche detto una cosa: che lui non si può contagiare, perchè è insostituibile, al mio posto invece può farcela lui” ha detto Amadeus sorridendo, ma anche rendendosi conto che questa è una eventualità che purtroppo potrebbe capitare.

La questione però ci sembra molto più complessa di così. Perchè è vero, Amadeus potrebbe contagiarsi a poche ore dal Festival, ma se succedesse durante, significherebbe che comunque lui avrebbe avuto dei contatti stretti anche con Fiorello. Forse per evitare tutto questo, non li vedremo mai sul palco nello stesso momento, se non con le dovute precauzioni? Di certo il famoso piano B è stato studiato perchè le possibilità che accada, purtroppo, ci sono.

A tal proposito, dopo aver ascoltato le domande e anche le risposte di Amadeus, Fiorello ha ripreso parola dicendo che non condurrà mai il Festival di solo e avvisando quindi grandi conduttori del calibro di Carlo Conti e Alessandro Greco: se dovesse capitare qualcosa ad Amadeus, avrà bisogno di loro!