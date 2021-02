E’ sempre mezzogiorno, Alfio chiede scusa: è scappato a due settimane dal matrimonio

Tra i protagonisti di E’ sempre mezzogiorno c’è l’ormai noto Alfio che oggi ci ha lasciato perplessi: davvero è scappato dall’altare abbandonando la sua fidanzata? Sì, non è un episodio recente ma è accaduto davvero, lo sa anche zia Cri che conferma tutto. Alfio si rivolge alla sua ex fidanzata, le chiede scusa e chissà se l’ha mai fatto prima. Nessun copione da seguire, tutta vita vera e anche Antonella Clerici resta di stucco e gli chiede perché si è comportato in quel modo. Mancavano due settimane alle nozze e Alfio due settimane prima ha reso chiaro che non si sarebbe più sposato. Inviti consegnati, bomboniere pronte, tutto pronto e a lui è arrivata la paura.

ALFIO PRIMA DEL MATRIMONIO: “MI SONO SPAVENTATO DA MATTI”

Prova un po’ di imbarazzo ma forse anche un po’ di rimorso. La paura l’ha bloccato, a lui la sua fidanzata piaceva molto, era innamorato, lo ripete mentre tutto lo studio di E’ sempre mezzogiorno lo ascolta. Tutto è nato con qualche battuta fatta su Francesca Marsetti, anche lei oggi in puntata, tra le risate e un po’ di amarezza per Alfio.

Alfio continua a fare sorridere quando racconta che sua madre non gli ha più parlato per un anno. Comunicavano solo con i bigliettini. La mamma era rimasta malissimo, immaginate un matrimonio da celebrare, tutto pronto, tanti anni fa.

Chiede scusa per essere scappato a due settimane dal matrimonio: “A me lei piaceva ma mi sono spaventato da matti… poi mia mamma per un anno mi ha parlato con i bigliettini”. La fidanzata non l’ha più vista.

Antonella Clerici riflette, racconta che c’è una persona nella vita di Alfio e che secondo lei è la persona giusta e che se lui se la fa scappare non c’è più speranza.

Antonella continua a pensare alla signora abbandonata a pochi giorni dal matrimonio ma pensa anche al suo Alfio.