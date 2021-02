Al Bano confida la sua a dieta ad Antonella Clerici che non riesce a dimagrire (Foto)

Nella cucina di E’ sempre mezzogiorno Antonella Clerici e Al Bano parlano anche di dieta, un argomento inevitabile quando il cibo è un piacere a cui è difficile rinunciare (foto). Ospite in collegamento nella cucina di Rai 1 Al Bano ha raccontato che si era reso conto che la sua circonferenza stava aumentando e di certo non è un buon segno. Ha anche guardato le sue vecchie e foto e vedendo che in passato era un figurino si è messo a dieta. Il cantante ha già perso 5 chili, lo racconta con gran soddisfazione spiegando a cosa ha dovuto rinunciare. Pasta e vino, di certo due grandi piaceri della tavola ma Carrisi non pensa sia un grande sacrificio, pensa che sa più una missione. Quindi, verdure in grande quantità soprattutto insalate e poi anche frutti di mare. Speriamo però mangi anche altro. Antonella Clerici intanto fa molta più fatica a perdere i suoi 3 chili in più e si giustifica dicendo che a una certa età è più difficile perdere peso.

AL BANO DETECTIVE PER IL CANTANTE MASCHERATO

Domani Al Bano tornerà nello studio del Cantante Mascherato, da Leone a Detective ma in realtà nella squadra di Milly Carlucci tornerà anche il Leone. Chi ci sarà sotto l’amata maschera? Nella scorsa edizione il cantante mascherato era proprio Al Bano Carrisi. Il cantante di Cellino San Marco però non può svelare nulla, confessa che non sa davvero nulla di cosa accadrà venerdì sera in puntata.

E’ sicuro però che si divertirà molto e che anche il pubblico da casa potrà divertirsi. Di certo è un modo molto carino per tenere compagnia le persone a casa.