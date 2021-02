Presentata Samantha la nuova tronista di Uomini e Donne: le anticipazioni

C’è spazio per una nuova tronista alla corte di Maria de Filippi. Dopo la scelta di Sophie Codegoni e quella di Davide Donadei, a Uomini e Donne sono arrivati tre nuovi tronisti. Vi abbiamo già parlato di Giacomo e Massimiliano, adesso è la volta di Samantha. Una tronista “unconventional” come lei stessa si definisce. Il motivo? Non ha le classiche forme delle troniste che si sono viste fino a ora nel programma. Effettivamente, se nei primi anni, non era la bellezza a determinare le scelte della redazione, e si vedevano tronisti e troniste diversi per carattere e aspetto fisico, negli ultimi anni la tendenza al bello e magro, ha prevalso. Ma Samantha, che si definisce curvy e fiera di esserlo, promette di dimostrare a tutti che oltre a un bel paio di gambe c’è di più, nel suo caso, una donna con le [email protected]

Il video di presentazione di Samantha inizia con delle bordate all’ex tronista Chiara Nasti, sicuramente bellissima ma con delle esterne prive di contenuti. Samantha ha il dente avvelenato perchè a quanto pare aveva fatto già il provino, proprio nella stessa edizione di Chiara Nasti, scoprendo poi che era stata presa lei al suo posto!

Samantha è la nuova tronista di Uomini e Donne

La nuova tronista si presenta così:

Mi dovete fare un trono curvy! Io mi sento molto curvy e ne sono orgogliosa. Non ho una fisicità “televisiva” perché accendi la tv e vedi Belen! […] Da sempre, mi sono sentita una diversa, sin da bambina non potevo fare la ballerina e neanche una corsa in mezzo al prato, figuriamoci immaginare di diventare una principessa. Nonostante questo, cresco in una normalissima famiglia del sud, fatta di alti e bassi, di principi, severità ma anche di pastasciutta! Un po’ tanta pastasciutta…

Samantha racconta che già quando frequentava il liceo, doveva camuffare il suo peso, oltre i 90 chili ma ci riusciva. Ed è felice anche di aver fatto un percorso diverso, perchè se non hai la bellezza, spiega la tronista, devi trovare altre doti. E lei ha tirato fuori un carisma e una simpatia che le hanno permesso di non sentirsi mai esclusa e di avere intorno tante persone che le hanno voluto bene.

Mentre le altre amiche si fidanzavano, lei però, anche se interessata a qualcuno, si sentiva sempre rispondere che aveva un bel viso, degli occhi belli ma che forse sarebbe dovuta dimagrire. Ed è per questo che poi è anche arrivata a pesare meno di 50 kg. Ma si è chiesa perchè si dovesse adeguare a una società che la voleva a tutti i costi magra.

Ho capito che la felicità arriva quando capisci che ognuno di noi ha qualcosa che nessun altro al mondo ha: la sua unicità! E grazie a questo che, dopo 9 anni di autoanalisi e cinismo, di gelato e Bridget Jones, trovo il coraggio di incamminarmi verso il mio castello che è già pieno d’amore, quello della mia famiglia e dei miei amici. Manca solo il mio principe

Non ci resta che farle un grande in bocca a lupo. E se il carisma, la bellezza e la simpatia di Samantha ci priveranno di momenti imbarazzanti e di Gemma sfogo, avrà anche in noi delle grandissime estimatrici.

