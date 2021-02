Ascolti tv, Il cantante mascherato 2 i ritocchini non servono: è crisi

Terza sfida tra Il cantante mascherato 2 e il GF VIP 5: come saranno andate questa volta le cose? Ce lo rivelano i dati auditel relativi agli ascolti del 12 febbraio 2021 che ci raccontano come è andata la serata del venerdì. Nulla da fare purtroppo per il programma di Milly Carlucci che non decolla, anzi. Si perdono ascolti strada facendo e i numeri condannano questa seconda edizione.

Milly Carlucci possiamo dirlo, ha sentito tutta la pressione dello share in caduta libera, nonostante Rai 1 la passata settimana ha battuto il Grande Fratello VIP 5 ( tra le puntate meno viste del reality). Ma che bisognasse fare qualcosa, a prescindere dagli ascolti di Canale 5, era cosa certa. E allora ecco che si cambia tutto, si stravolge il meccanismo, si cambiano gli equilibri. Arriva Al Bano ma non solo. Si annuncia il ritorno di Leone ma era chiaro a tutti che non ci fosse nulla di nuovo nella gara e infatti così è stato. Si fa persino uno svelamento a inizio puntata, pur di vedere quella curva restare costante e non scendere mai. Ma i problemi de Il cantante mascherato restano tutti: dal poco ritmo al fatto che in giuria si facciano anche delle ipotesi davvero improbabili ( ma ci rendiamo conto che ciccia fuori ogni due secondi il nome di Valentino Rossi? Siamo seri?). Tra l’altro la puntata si è anche chiusa ieri con lo svelamento di uno dei pochi personaggi che era stato riconosciuto al 100% ...Una casualità?

Su Canale 5 abbiamo assistito alla puntata 1000 di una edizione del GF VIP 5 che non ha davvero più nulla da dire ma che a quanto pare a una fetta di pubblico, notevole, piace ancora. Ieri ennesimi drammi familiari con la saga dedicata alla famiglia Zenga, di cui siamo tutti tutti tutti, più che “pieni”. E persino i momenti belli belli, come l’incontro tra Pierpaolo e Ariadna vengono rovinati da Signorini sempre più inadeguato che mette le mani avanti dicendo che Giulia non sta sentendo nulla e dando per l’ennesima volta la parola alla Gregoraci per un ennesimo commento inutile…Ciliegina sulla torta l’eliminazione di Maria Teresa Ruta che può piacere o meno ma di certo meritava la finale molto di più di Zenga o De Grenet, per dire…

Ma vediamo nel dettaglio i numeri per la serata di ieri.

Ascolti 12 febbraio 2021: ecco i dati auditel relativi agli ascolti di ieri

3,2 milioni di spettatori e il 17.7% di share per Il Grande Fratello VIP 5

3,4 mln e il 15.5% per la terza puntata de Il cantante mascherato 2.

Il venerdì non è il giorno migliore per il GF VIP 5 ( fa meglio al lunedì sera nonostante la fortissima concorrenza di Rai 1). Ma cresce rispetto alla scorsa settimana e per essere giunto quasi alla fine dopo ben 5 mesi, i numeri per Mediaset sono più che apprezzabili. Come direbbe Barbara d’Urso: minima spesa, massima resa.