Mita Medici e Franco Califano, un grande amore finito per una bugia (Foto)

Mita Medici bellissima ospite a Oggi è un altro giorno ha ricordato anche il grande amore per Franco Califano (foto). “Mi ha conquistato corteggiandomi, aveva per me sempre un pensiero, siamo stati bene insieme, ci siamo divertiti, era veramente un gentiluomo. Lo so bene che poi ha avuto altre esperienze nella vita ma siamo anche andati a vivere insieme, a quell’epoca era uno scandalo. I miei genitori sapevano, avevo già girato per lavoro mezzo mondo…” non si sono opposti al suo amore per Califano, alla loro convivenza. Mita Medici racconta la vita con Franco Califano, un amore che la emoziona ancora. Sono stati insieme tre anni, in realtà non si vedevano di certo tutti i giorni a causa del lavoro e quindi quando si incontrano confessa che era una festa.

MITA MEDICI A OGGI E’ UN ALTRO GIORNO – FU LEI A LASCIARE CALIFANO

Non è mai stata molto ambiziosa Mita Medici, ha privilegiato cose più semplici della sua vita, gli affetti, l’amore, ma oggi è serena, ha un rapporto diretto con le persone grazie al teatro ed è felice di avere un gran seguito di persone che la stimano così tanto. Si ritorna all’amore e c’è ancora lui.

Fu lei a lasciare Franco. Califano poi andò da sua madre, voleva aiuto, voleva tornare con Mita. L’aveva lasciato per una bugia, forse era un fraintendimento: “Tra noi non serviva proprio dire bugie. Aveva detto che partiva ma lui invece stava al ristorante dove andavamo sempre a mangiare. Un vero mistero” non ha mai saputo o forse non vuole dirlo se c’era un’altra donna. Ricorda che entrò nel locale, aveva un presentimento, non sapeva niente. “C’era Franco con una mia amica, che poi era la mia segretaria, credo che non sia mai successo niente ma sono tornata a casa, ho preso tutte le mie cose e me ne sono andata via”. Aggiunge: “Forse sono stata un po’ eccesiva, a volte è meglio riflettere però credo che le cose che facciamo istintivamente siamo noi, è la nostra essenza, andava fatto così. Per lui è stata una cosa che l’ha ispirato. Lei, l’amica, ho perdonato dopo tanto tempo anche questo”.

L’amore oggi è sempre una delle cose più importanti: “Mi voglio innamorare. Il fidanzato che vorrei è divertente, sicuro di sé, deve avere una sua vita strutturata, che le sue passioni si uniscano alle mie”. Così lo vorrebbero tutte.