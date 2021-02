Nella semifinale del Cantante mascherato 2 ascolteremo la vera voce di VIP: la rivelazione di Milly

Tutto pronto per la penultima puntata de Il cantante mascherato 2 in onda domani sera su Rai 1. Semifinale per il programma di Milly Carlucci che volge ormai al termine. Un’edizione non troppo brillante dal punto di vista degli ascolti ma potrebbe rivelarsi davvero avvincente in queste ultime puntate visto che al momento, non abbiamo ben capito chi si nasconde sotto le maschere che erano rimaste in gara. Il solo nome che sembrava mettere tutti d’accordo, era quello di Giraffa, con Katia Ricciarelli dentro l’ingombrante ed elegante costume. Ma la cantante è stata smascherata nella puntata in onda la scorsa settimana. Stessa sorte è toccata a Mauro Coruzzi, Platinette, che si nascondeva sotto la maschera della Tigre Azzurra. Eravamo davvero quasi tutti convinti che sotto quella maschera ci fosse Massimo Lopez e invece abbiamo sbagliato!

Per la semifinale in onda il 19 febbraio 2021, ci sarà un doppio svelamento ma non solo. Milly Carlucci ha annunciato anche un’altra importante novità che potrebbe aiutare pubblico, giuria e investigatori, a riconoscere i nomi dei vip in gara.

Il cantante mascherato 2: grande novità per la semifinale

A differenza di quanto accaduto nella prima edizione del programma, in questa in onda nelle ultime settimane, non è stato facile riconoscere le voci dei vip. Pensiamo ad esempio anche a quello che è successo con Gatto che nelle prime esibizioni ha cantato con una voce da uomo e invece nell’ultima sembrava essere una donna…Questo perchè le voci dei vip che si nascondono sotto le maschere sono molto modificate e serve prestare quindi attenzione agli indizi e a quello che dicono nei video e sul palco…

Ma proprio per dare un grande aiuto a chi cerca di scoprire chi ci sia sotto le maschere, Milly ha annunciato la novità di cui vi parlavamo in precedenza. Nella semifinale de Il cantante mascherato 2 sarà possibile ascoltare le voci naturali dei VIP che si esibiranno a cappella. Quindi se saranno in grado di camuffare la loro voce imitando magari qualcun altro o modificandola, renderanno il gran finale ricco di pathos, altrimenti potrebbero essere “scoperti”. Ma non smascherati perchè in ogni caso, solo due alla fine si toglieranno la maschera rivelando le loro vere identità.