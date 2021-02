Il Cantante Mascherato 2021: eliminati Giraffa e Tigre Azzurra, ecco quali VIP erano nascosti

Dopo la resa in ascolti della scorsa settimana, anche nella terza puntata Il Cantante Mascherato 2021 ci ha proposto ben due eliminazioni…. ma ben tre smascheramenti! Il primo si è consumato in apertura di puntata: la maschera ospite del Leone era indossata da Albano Carrisi, che è poi stato ospite nel corso di tutta la puntata.

Confermata l’abbinata Leone – Albano, la trasmissione ha subito messo in scena il primo spareggio dopo i salvataggi combinati di voto social, giuria e giuria popolare. A finire al ballottaggio ci sono andati Tigre Azzurra e Orsetto. Fra i due però ad avere la peggio è stata proprio la Tigre Azzurra, che è stata costretta a smascherarsi…

Il Cantante Mascherato 2021: chi è Tigre Azzurra?

Il pubblico in studio ha gridato “Giù la maschera!” e la maschera alla fine è caduta: dietro la Tigre Azzurra c’era Mauro Coruzzi, in arte Platinette. Sebbene gli indizi nel corso delle due settimane fossero stati davvero molto criptici molti avevano riconosciuto l’opinionista dalla voce cantata e a dare conferma della sua identità è stato l’indizio fornito nello spareggio stesso in cui il felino ha rivelato di non sapere più come si chiama (giocando con la sua doppia identità di Mauro e di Platinette).

Ma a fine serata c’è stato tempo anche per un ulteriore smascheramento. Questa volta allo scontro diretto ci sono finite le maschere di Giraffa e Lupo. Votatossimo anche questa settimana sui social, il Lupo ha avuto la meglio e alla Giraffa non è rimasto altro se non mettere giù la maschera.

Il Cantante Mascherato 2021: chi è Giraffa?

Era stata riconosciuta da tantissimi sul web ma, dopo le ipotesi, è stato il momento della verità: dietro la maschera della Giraffa c’era proprio Katia Ricciarelli. La nota cantante lirica aveva lanciato un indizio molto importante nel corso dello spareggio: ha rivelato di aver ricevuto in dono ben 100 rose da un presunto ammiratore segreto; una celebre storia che la Ricciarelli ha raccontato in varie interviste (il cui mittente sarebbe stato Alberto Sordi).

In gara restano ancora Lupo, Pappagallo, Orsetto, Farfalla e Gatto, su cui si è aperto un grosso interrogativo: ma è un lui o una lei?