C’è posta per te 20 febbraio 2021: due super ospiti alla corte di Maria

Una edizione dal sapore quasi completamente italiano quella di C’è posta per te in onda nel 2021. Come aveva infatti annunciato Maria de Filippi, sarebbe stata ed è una edizione made in Italy, se così possiamo dire. La produzione di C’è posta per te ha infatti preferito puntare su ospiti italiani da poter monitorare e controllare nel rispetto della salute di tutti i protagonisti del programma di Canale 5 e delle tante persone che lavorano dietro C’è posta per te.

Non è stato facile e la stessa de Filippi ha spiegato che molti dei protagonisti scelti per C’è posta non hanno partecipato in quanto positivi ai tamponi. Ma nonostante questo il programma è andato in onda con gratissimi ospiti e soprattutto ascolti da record. Se di covid si parla tantissimo fuori, tra le buste di C’è posta per te, almeno in queste puntate in onda fino a oggi, non c’è stata nessuna storia legata al maledetto periodo che stiamo vivendo. Maria ha cercato di distrarre il suo pubblico, anche se come avrete notato, è stata ridotta la presenza di storie con anziani in cerca dei loro amori del passato. Troppo rischioso forse far viaggiare così tante persone, soprattutto negli ultimi mesi.

Ma torniamo alla puntata di C’è posta per te in onda il 20 febbraio 2021. E’ vero che gli ospiti stranieri non ci sono ma anche quelli italiani ci vanno benissimo. Per la puntata di domani, due volti molto molto amati dal pubblico, per diversi motivi.

C’è posta per te anticipazioni 20 febbraio 2021: gli ospiti

Nella puntata di C’è posta per te in onda il 20 febbraio 2021 vedremo Stefano de Martino, questa volta da solo e non in compagnia di Belen, come era successo l’ultima volta.

Ma il conduttore di Stasera tutto è possibile non sarà il solo. Secondo super ospite che di certo renderà più che felice la persona che lo incontrerà, è Renato Zero. Immaginiamo che si vivranno davvero grandissime emozioni nella puntata di C’è posta di domani.

Appuntamento come sempre alle 21,20 su Canale 5.