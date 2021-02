Ascolti basso profilo per GF VIP 5 e Cantante mascherato 2: venerdì moscio

Scoppiettante forse su Canale 5 in una movimentatissima puntata del Grande Fratello VIP 5; moscetto per Rai 1. Il venerdì sera non si infiamma e gli ascolti della prima serata restano parecchio bassi. Nel testa a testa tra Grande Fratello VIP 5 e Il cantante mascherato 2 per la serata del 19 febbraio 2021 gli ascolti, per share, vanno a Canale 5 che supera l’ammiraglia Rai per 2 punti. Ma incassare la media del 17 % di share nonostante la media sia in salita rispetto alle precedenti puntate, non è certamente il massimo. La seconda edizione de Il cantante mascherato, nonostante sia davvero molto difficile capire chi si nasconde dietro la maschera non convince. E il pubblico non premia lo show di Milly Carlucci che va avanti senza grandi numeri. Venerdì prossimo la finalissima che potrebbe forse, arrivare a quota 4 milioni. Vedremo.

Milly le ha provate davvero tutte ma nel corso della serata di ieri, ha anche deluso il pubblico. Non solo perchè ha sforato, succede anche con Ballando con le stelle, ma per il finale. Nessuno svelamento, tutto rimandato alla finale. E la cosa puzza un po’, qualcuno pensa che fosse una mossa studiata a tavolino visto che altrimenti la finale sarebbe stata parecchio monotona con sole tre maschere in gara. Cosa sia successo non è dato saperlo ma sta di fatto che la semifinale si è chiusa per il pubblico a casa con l’amaro in bocca. Tra l’altro, ieri, ascoltando anche le “voci reali” dei concorrenti in gara, dei vip sotto le maschere, si è avuta anche la percezione di quanto vengano modificate, cosa che rende quindi impossibile pensare che si possano indovinare solo grazie agli indizi che tra l’alto, spesso servono solo per depistare.

Su Canale 5 puntata ricchissima del GF VIP 5. Poco spazio per le cose da fuori e tanto per le dinamiche della casa. Sarebbe stata questa la chiave del successo di una edizione che, aveva sulla carta dei personaggio fortissimi oscurati però, dalle bizzarre scelte di autori e conduttore. Ieri sera picchi di cinismo e di cattiveria, ma anche di cose che si pensavano realmente, come non si vedeva da tempo, per la gioia di tutte le fazioni che in questi 5 mesi hanno animato sui social, un reality che avrebbe potuto dare molto ma molto di più.

Gli ascolti del 19 febbraio 2021: ecco i dati auditel del venerdì sera

3.743.000 con il 17,4% di share: è questa la media portata a casa da Il cantante mascherato 2 su Rai 1.

Per quanto riguarda il Grande Fratello VIP 5 si regista il 19 % di share con una media di 3.491.000 spettatori.