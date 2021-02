I dolori di Corinne Clery: per la prima volta parla del figlio (Foto)

Corinne Clery ha un figlio, Alessandro, nato dal suo primo matrimonio, quando era giovanissima (foto). Non ha mai parlato del suo unico figlio, non negli ultimi anni, da quando i loro rapporti si sono interrotti. E’ sul finire della sua intervista a Oggi è un altro giorno che Serena Bortone è riuscita a strapparle pochi commenti. Corinne Clery ha sofferto tanto per suo figlio, ci sono stati dei problemi tra loro. “Ho un figlio non lo voglio e non lo posso negare, ci sono stati degli screzi ma è mio figlio quindi…”. E’ una delle poche interviste allo specchio in cui l’ospite non si lascia andare alle emozioni; Corinne lo conferma mentre si racconta, lei non mostra il suo dolore, è orgogliosa. Dice però qualcosa che forse non dice da tempo.

CORINNE CLERY, IL TI VOGLIO BENE DETTO A SUO FIGLIO

“Però gli voglio bene anche se è un po’ st***etto”. Serena Bortone prove a suggerirle di chiamarlo ma lei non farà mai, ha sofferto troppo. “Io ho vissuto molto male tutto questo, mi sono ammalata e mi sono distrutta ma dopo essere caduta in fondo io mi salvo, ho un sano egoismo e penso a me”.

Ha sofferto tanto nella sua vita Corinne Clery, può sembrare il contrario ma solo perché ne parla poco e sorride sempre. Il primo matrimonio fallito mentre suo figlio stava per morire in ospedale, poi il secondo andato male lo stesso e infine Beppe Ercole, il suo amore, che purtroppo è morto da tanti anni.

Ha sofferto anche la mancanza di soldi, c’è stato un periodo in cui non aveva i soldi nemmeno per una fetta di pizza che desiderava tanto. Le sue amiche le facevano la spesa, era stata truffata. Tante sofferenze ma niente di paragonabile alle perdite delle persone a lei care. Amerà per sempre il suo Giuseppe. E’ stato tutto per lei, sapeva come trattenerla, si amavano tanto. Le sue ceneri le custodisce in salotto in una elegante scatola in radica con sopra disegnata una rosa, perché lui gliene regalava sempre tante. Amerà per sempre suo figlio Alessandro.