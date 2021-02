Ascolti tv: la finale del Cantante Mascherato batte il GF VIP 5

Ultima sfida tra Il cantante mascherato 2 e il Grande Fratello VIP 5 e finalmente vittoria di Milly Carlucci su Canale 5. La finale del Cantante mascherato supera i 4 milioni di spettatori e batte in share, anche se per un soffio, la semifinale del reality di Canale 5. Vedremo nel dettaglio i dati della sovrapposizione tra i due programmi considerato anche il fatto che il GF VIP 5 come sempre, finisce un’ora dopo rispetto al programma di rai 1 e questo permette allo share di salire.

La semifinale del Grande Fratello VIP 5 è stata parecchio noiosa, come del resto era pensabile se allunghi un reality che non ha più nulla da dire da gennaio e lo fai arrivare a marzo. Una scelta che però tra alti e bassi, ha anche aiutato Mediaset, visto che nelle altre serate, non si sfiorano neppure gli ascolti mediocri che in ogni caso, il GF VIP 5, a bassissimo costo, ha portato a casa. Speriamo davvero che l’Isola dei famosi adesso ci porti una ventata di aria fresca, perchè ne abbiamo davvero bisogno. E ci sarà una differenza nel doppio appuntamento: di quello che accade sull’Isola vediamo ben poco a casa, visto che non esistono dirette. Vedremo se si saprà gestire al meglio questo fattore.

La seconda edizione del Cantante mascherato prometteva bene sulla carta, molto bene, anche grazie al fatto che le voci dei vip in gara, erano poco riconoscibili. Il vero problema del format è che la giuria spara da sempre nomi che mai e poi mai arriverebbero sul palco del programma di Rai 1. E quando sai già che ci saranno dei vip, ma non delle vere e proprie stelle, l’interesse va scemando. Il Cantante mascherato è un format che deve avere un ritmo incalzante, che deve colpire non annoiare. Una terza stagione sarà possibile? Se mai si dovesse fare, saranno necessari dei cambiamenti strutturali, sarà fondamentale farlo.

Vediamo nel dettaglio i numeri di questa ultima sfida tra i due programmi di Rai 1 e Canale 5.

Gli ascolti tv del 26 febbraio 2021: ecco i dati auditel

Vittoria netta questa volta per Milly Carlucci: la finale del Cantante mascherato viene vista da 4.300.000 con il 20,70% di share.

Per la semifinale del Grande Fratello VIP 5 il risultato è 3.600.000 di spettatori con il 19,30% di share.