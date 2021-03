Arisa e Orietta Berti, i consigli per la voce: cosa mangiano prima di cantare

Arisa e Orietta Berti, il team usignolo, ed è una coppia a cui non avevamo mai pensato ma entrambe da Sanremo, in una delle varie postazioni, sono orgogliose di essere colleghe. C’è chi ha già previsto che Orietta Berti arriverà tra gli ultimi di Sanremo 2021 ma non la pensa così Arisa e con lei molti altri. La cantane lucana in collegamento con Oggi è un altro giorno commenta che la Berti è la testimonianza che si può sempre continuare. Presente e futuro con Orietta che sa bene che c’è chi ha spinto tanto per la sua presenza al teatro Ariston e chi invece non la vorrebbe lì ma a lei importa poco: “Mi dispiace che non c’è pubblico ma penso ai milioni di telespettatori e a cosa c’è dietro la lucetta della telecamera”.

I CONSIGLI DI ORIETTA BERTI PER LA VOCE

Ogni cantante ha qualche segreto per scaldare la voce, non solo esercizi vocali, La Berti confida che mangia i peperoncini. “Il peperoncino rosso fa le veci del cortisone, ne mangio uno prima di ogni spettacolo. Però io lo mangio sempre, poi ti dà la carica, energia e vitamina C come 3 arance”.

Arisa che invece per la sua voce mangia pane e miele non ha dubbi, seguirà il consiglio di Orietta e andrà a comprare subito i peperoncini sperando anche di avere una carriera lunga come la sua: ben 55 anni di attività.

Il festival di Sanremo 2021 inizia domani sera, con o senza pubblico sarà uno spettacolo e non vediamo l’ora di ascoltare tutte le canzoni in gara, tutti i cantanti.

Orietta Berti ha già anticipato che indosserà le paillettes, tanto colore e anche gioielli importanti. Arisa immaginiamo che come sempre sarà pronta a stupirci, soprattutto con la sua voce inconfondibile.