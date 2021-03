Da Live le accuse shock di Caterina Collovati a Giulia Salemi: importuna gli uomini sposati

Sembra un film già visto: una donna che accusa Giulia Salemi di provarci con il suo uomo. Elisabetta Gregoraci non è stata molto chiara in passato in merito a quello che è successo con Giulia Salemi ma la bella influencer, oltre a smentire le parole della calabrese, ha anche ricordato che Briatore, era un uomo libero, non più sposato! Nella puntata di Live-Non è la d’urso in onda il 28 febbraio 2021, per la Salemi sono arrivate le medesime accuse fatte da Caterina Collovati che non ha usato mezzi termini.

La Collovati, sentendo che Giulia viene etichettata come “la figlia che tutti vorrebbero” ha qualcosa da dire e deve togliersi un sassolino dalla scarpa che a quanto pare portava da tempo. La moglie del calciatore spiega che Giulia ha lavorato con suo marito e in quel periodo, ci sono state delle cose che a lei non sono piaciute.

L’attacco di Caterina Collovati a Giulia Salemi

L’attacco della Collovati: “Però io ho qualcosa da dirti. Una cosa che mi ha infastidito. Cinque anni fa tu hai fatto un programma di calcio con mio marito. Poi io casualmente ho preso il suo cellulare ho visto dei tuoi messaggi in cui gli scrivevi ‘tesoro, amore’.” La sferata aggiunge anche che Giulia lo invitava a un compleanno, cosa che lei non ha gradito.

E a proposito delle frasi dette dalla Gregoraci, la Collovati riprende proprio il racconto di Elisabetta e commenta: “Quando ho sentito quelle frasi ho detto ah allora Giulia ha questo vizietto, importuna gli uomini sposati.”

E poi l’affondo: “Guarda che è una roba orribile, non lo fare mai più di avvicinarti ai maschi sposati, è indegno e non si fa. A 21 anni hai fatto quella roba. Dovresti chiedermi scusa per quello che hai fatto. Per fortuna le risposte di mio marito erano molto tranquille e non mi sono spaventata. Hai importunato 1 volta, l’hai fatto 2 volta, alla terza si prendono le botte e ti picchia qualcuno, ti menano.”

Sentendo queste parole della Collovati è subito intervenuta anche Barbara d’Urso: “Ti menano non esiste e non lo dire nemmeno giocando“.

Poi la risposta di Giulia Salemi che ha così commentato: “Stiamo scherzando? Io chiamo tutti amore. Da lì a importunare gli uomini sposati è contro la mia etica e non infrango i miei principi. Non vi permetto di dire il contrario. Al mio compleanno possono venire tutti, l’invito è sempre aperto alle compagne. Lungi da me provarci con gli uomini sposati. Stiamo sfociando in un’altra sfera e non ci sto, non mi rappresenta questa cosa”.