Gio Evan a Sanremo alloggia in una tenda che mostra a Storie Italiane

Tra i cantanti di Sanremo 2021 più originali senza dubbio c’è Gio Evan, originale anche la sua tenda sulla terrazza dell’albergo. In collegamento con Storie Italiane Gio Evan è nella sua tenda, niente camera da letto classica per lui. “Ho fatto installare una tenda grande sul terrazzo dell’albergo, l’ho fatto per trattenermi, per posticipare l’esplosione, per portare un po’ della mia casa”. Si esibirà domani sera, deve attendere con tutta l’emozione che ha dentro e che cerca di trasformare. Riccardo Fogli si preoccupa che prenderà freddo ma Gio Evan difende il suo alloggio: “E’ una tenda molto protettiva, molto materna, fa passare il caldo” e poi a Sanremo in questi giorni c’è un bellissimo sole. Piena di piante, piena di colori, Evan mostra la sua tenda ed Eleonora Daniele esclama: “Tu sei un genio, voglio venire anche io nella tua tenda!”. La lampada di sale, le piante da curare, gli scacchi e non c’è dubbio che il poeta sia molto originale.

GIO EVAN A SANREMO 2021 MA VIVE NELLA TENDA

“Sono un arrampicatore prima di tutto, faccio queste passeggiate in verticale prima di essere un artista”. Arnica è il brano che presenterà domani sera al festival di Sanremo ed è proprio la pianta con cui si preparano le creme per alleviare i dolori. Nel suo brano sanremese Gio parla di altri dolori, quelli dell’anima.

“Lui è sicuramente una delle possibili rivelazioni”, confermano i giornalisti che hanno avuto la possibilità di seguire le prove dei cantanti in gara. Aggiungono però che questo festival di Sanremo 2021è davvero del rinnovamento musicale, che spiazzerà molto, che i cantanti scelti da Amadeus saranno in grado si sorprendere tutti.

Il pubblico del festival della canzone italiana è da sempre tradizionalista, cosa accadrà seguendo tanti artisti sconosciuti al grande pubblico? La stampa presente nella città ligure pensa che il pubblico abbia voglia di novità e che questo festival sarà un nuovo successo. Attendiamo curiosi di ascoltare Gio Evan.