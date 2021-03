Ascolti tv, il mattino di Rai 1 senza effetto Sanremo: Mattino 5 vola dopo la finale del GF VIP 5

Per i programmi della Rai quest’anno c’è un grande vantaggio, quello di avere quasi in esclusiva tutti gli artisti che partecipano a Sanremo, con interviste e contributi che chiaramente, gli altri programmi non possono avere. E così nel giorno della vigilia, il 2 marzo 2021, il mattino di Rai 1 avrebbe dovuto accendersi con gli ascolti ma a vincere in modo clamoroso è stato Mattino 5 che registra un ottimo ascolto, superando Storie Italiane che ha dedicato l’intera puntata a Sanremo ( da rivedere forse nei prossimi giorni questa scelta, qualora anche gli ascolti del 3 marzo non dovessero brillare, ma è ancora presto per dirlo).

Vediamo quindi i numeri del mattino del 2 marzo 2021 con Mattino 5 che, grazie al post finale del Grande Fratello VIP 5 vola.

Gli ascolti del mattino il 2 marzo 2021: niente effetto Sanremo per Rai 1

Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina dà il buongiorno a 660.000 telespettatori con il 13.58% mentre Uno Mattina raccoglie 1.077.000 spettatori con il 17.99%. La prima parte di Storie Italiane fa 897.000 spettatori (16.8%).

Il record però arriva per Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Su Canale5 Mattino Cinque vince con 1.181.000 spettatori (19.76%), nella prima parte, 1.166.000 spettatori nella seconda parte (21.3%) e 961.000 spettatori (18.63%) nei Saluti.

Ed ecco invece i numeri degli altri canali.

Su Rai 2Radio 2 Social Club ha raccolto 206.000 spettatori con il 3.47%. Su Italia 1 Chicago PD ottiene un ascolto di 248.000 spettatori (4.54%). Su Rai3 Agorà convince 473.000 spettatori pari al 7.84% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 273.000 spettatori con il 5.74%. Su Rete 4 Rizzoli & Isles registra una media di 110.000 spettatori (2.07%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 234.000 spettatori con il 4.04%. A seguire Coffee Break ha informato 284.000 spettatori pari al 5.24%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 25.000 spettatori con lo 0.4%.