Ascolti tv, Pomeriggio 5 senza festival vola alto. La Rai non decolla

Almeno per il momento, questo Sanremo 2021 non ha convinto. Non ha giovato negli ascolti del 2 marzo 2021, il fatto che i programmi della Rai abbiano diverse esclusive da Sanremo. Il pubblico ha premiato Serena Bortone, con Oggi è un altro giorno ( con numeri comunque ben lontani da quelli che ci si poteva aspettare, ma vedremo poi oggi, dopo la prima puntata del Festival). Non possiamo però fare a meno di sottolineare come Pomeriggio 5, che anche quest’anno si occuperà di Festival probabilmente solo a partire da domenica, abbia comunque acceso l’interesse del pubblico. Una seconda parte molto seguita, anche grazie alla finale del GF VIP 5 e a quello di cui si è discusso nella seconda parte più leggera.

Ascolti quindi brillanti nel pomeriggio di Mediaset, come è successo anche al mattino, con Federica Panucucci e Francesco Vecchi che hanno superato Rai 1.

Vediamo quindi i numeri del pomeriggio di ieri, con La vita in diretta in affanno rispetto ai dati di Canale 5 ( considerato appunto, il blocco dedicato a Sanremo).

Gli ascolti del 2 marzo 2021: Pomeriggio 5 vola

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.895.000 spettatori pari al 14.38% della platea. La soap Il Paradiso delle Signore fa 1.978.000 spettatori con il 18.41%. Il TG1 ha informato 1.598.000 spettatori con il 15.21%. La Vita Diretta fa 2.085.000 spettatori con il 16.37% (presentazione: 1.783.000 – 16.58%). Matano ha continuato a informare nella prima parte del programma, parlando di Sanremo solo nella seconda.

Su Canale5 Beautiful vola con 2.728.000 spettatori con il 17.35%. Una Vita fa 2.544.000 spettatori con il 17.74% di share. A seguire Uomini e Donne con numeri sempre da prima serata, con 3.081.000 spettatori con il 24.87% (finale: 2.409.000 – 22.26%). Amici di Maria De Filippi tiene botta con 2.226.000 spettatori (20.95%). Daydreamer – Le Ali del Sogno ha ottenuto un ascolto medio di 2.044.000 spettatori pari al 19.22% di share.

Pomeriggio Cinque e Barbara d’Urso senza Sanremo fanno 2.051.000 spettatori con il 18.06%, nella prima parte; ma va ancora meglio nella seconda parte con 2.642.000 spettatori nella seconda parte con il 19.37% (Social: 2.497.000 spettatori – 16.05%). Per Barbara d’urso, che questa volta festeggia giustamente sui social, si tratta di uno dei migliori risultati stagionali.