Gli ascolti del mattino: Storie italiane speciale Sanremo torna a dominare

Effetto Sanremo al mercoledì, questa volta si sente. Se infatti la giornata di martedì per Rai 1 non era stata particolarmente entusiasmante, questa volta l‘effetto Sanremo si sente. Si parte alla grande dal mattino, con Eleonora Daniele e le sue gaffe sanremesi che alleggeriscono l’atmosfera. Storie Italiane si riprende la leadership della fascia mattutina e segna un ottimo risultato, anche se certamente si poteva fare di meglio. Considerato poi che gli inviati Rai sono tra i pochi ad avere contatti con gli artisti e a poter avere anche interviste in tempo reale e faccia a faccia, forse per contenuti, ci si aspettava qualcosa in più. Ma è evidente a tutti che è complicatissimo lavorare in questa situazione, per cui a chi lo sta facendo, vanno comunque i nostri complimenti.

Ma vediamo i numeri del 3 marzo 2021 con gli ascolti del mattino.

Ascolti 3 marzo 2021: ecco i dati dei programmi del mattino

Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina fa 721.000 telespettatori con il 15.02% mentre Uno Mattina Speciale Sanremo fa 1.293.000 spettatori con il 21.11%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.208.000 spettatori (21.35%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.062.000 spettatori (17.49%), nella prima parte, 1.054.000 spettatori nella seconda parte (18.6%) e 870.000 spettatori (15.41%) nei Saluti. Considerato il fatto che i programmi Mediaset questa settimana non trattano, come succede ormai da anni il Festival, i dati di ascolto di Canale 5 restano comunque molto buoni. Nella media, visti i dati raccolti in prime time da questo Sanremo, buoni gli ascolti di Storie italiane e Uno Mattina anche se si poteva davvero fare molto di più.

Ma vediamo le altre reti.

Su Rai 2Radio 2 Social Club fa 248.000 spettatori con il 4.12%. Su Italia 1 Chicago PD ottiene un ascolto di .000 spettatori (%). Su Rai3 Agorà convince 451.000 spettatori pari al 7.28% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 283.000 spettatori con il 5.01%. Su Rete 4 Rizzoli & Isles registra una media di .000 spettatori (%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 215.000 spettatori con il 3.63%. A seguire Coffee Break ha informato 196.000 spettatori pari al 3.44%. Su Tv8 Ogni Mattina continua il flop clamoroso di Adriana Volpe, neppure le pagelle di Sanremo, e il Festival aiutano il programma che è un disastro con 29.000 spettatori e lo 0.5%.

Nella fascia dopo le 11

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane fa 1.282.000 spettatori con il 20.02%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.864.000 spettatori con il 15.73% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.475.000 telespettatori con il 17.02%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 391.000 spettatori con il 5.65%, nella prima parte, e 926.000 spettatori con l’8.39%, nella seconda parte.