La finale di Sanremo 2021 con 5 milioni di spettatori alle 3 di notte per il vincitore

Amadeus non vuole sentir parlare in nessun modo di ascolti flop per il suo Sanremo. Ed è chiaro che medie alte come quelle registrate da questo Festival non siano quelle di un programma flop. Quando questo termine viene usato, lo si fa nel paragone con l’edizione dello scorso anno.In Rai non hanno voluto che si confrontassero i dati di questo Sanremo 2021 con quello dello scorso anno. Ma quando si è usato, almeno su queste pagine, il termine “flop” è nel paragone con l’edizione dello scorso anno che era stata perfetta, dal punto di vista degli ascolti.

In ogni caso, compreso che questo paragone non si deve fare, almeno secondo i vertici Rai e compreso anche che per Amadeus, visto tutto quello che sta succedendo nel mondo, questa è una delle migliori edizioni del festival di Sanremo, torniamo a parlare di numeri e di dati, visto che oggi sono arrivati anche quelli della parte finale del Festival. Oltre 40 minuti andati in onda dopo le 2 di notte che vengono rivelati dall’auditel solo adesso. E’ per questo motivo che possiamo dirvi questa mattina quale è stato il risultato incassato dalla finalissima di Sanremo 2021 nel momento della proclamazione del vincitore. Ed è davvero un ottimo dato.

Ascolti finale Festival di Sanremo: 5 milioni di spettatori per il podio

Ad aspettare di scoprire il nome del vincitore di questa edizione 71 del Festival, c’erano davanti alla tv quasi 5 milioni di spettatori.

Su Rai1 l’ultimo segmento della finale del Festival di Sanremo 2021, in onda dalle 2.00 alle 2.39, è stata seguita da 4.888.000 spettatori con il 74.7% di share. Questi i dati della notte del 7 marzo 2021 che rientrano comunque nella media di questo festival.

Davvero incredibile pensare che quasi 5 milioni di persone abbiano aspettato solo davanti alla tv ( senza contare social e app) quello che stava per succedere sul palco dell’Ariston con la storica proclamazione poi dei Maneskin vincitori di Sanremo 2021. I numeri sono clamorosi se si considera l’orario, sarebbero stati di certo molto più alti se si fosse chiuso prima! Ma non sono poi così diversi dallo scorso anno.

Ricordiamo che lo scorso anno il Festival era finito intorno alla stessa ora ma che il vincitore era stato comunicato prima ai giornalisti in modo da permettere le uscite dei giornali ( cosa che quest’anno non è invece avvenuta e i quotidiani sono andati in edicola senza il nome del vincitore).

Questi erano stati i dati raccolti nell’edizione 2020: Su Rai1 – dalle 2 alle 2.37 – la finale del Festival di Sanremo 2020 ha ottenuto nei minuti finali un ascolto pari a 6.562.000 spettatori con l’80.1%