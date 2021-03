Christiane Filangieri si commuove per l’amicizia con Serena Rossi (Foto)

Ospite di Oggi è un altro giorno Christiane Filangieri ha parlato poco di se stessa, di più dell’amicizia con Serena Rossi, di Mina Settembre (foto). Si sono ritrovate insieme sul set, la regista della fortunata fiction non sapeva del loro legame, felice quando l’ha scoperto. Insieme hanno infatti portato sul piccolo schermo anche ciò che sono nella vita reale, anche le loro vecchie foto. “Serena è sempre stata questo tutto cuore, come dico io” e già Christiane Filangieri si emoziona ricordando come si sono conosciute: Serena era a Un posto al sole, già ammiratissima. Christiane Filangieri e Serena Rossi sono amiche davvero, avevano già recitato insieme in Ho sposato uno sbirro ma la loro amicizia è iniziata circa 13 anni fa. “Serena Rossi fa schifo per quanto sa fare tutto, è bravissima e lavorare con una collega che non solo è un’amica e lei vuoi bene ma che stimi anche… lei pensa a tutti, controlla tutto, anche se sul set hai il viso lucido”.

CHRISTIANE FILANGIERI A OGGI E’ UN ALTRO GIORNO

E’ proprio come appare Serena Rossi, sempre attenta a tutti, per niente star. Si commuove Christiane nel vedere le immagini dell’ultimo Sanremo in cui Serena canta per Amadeus A te di Jovanotti.

Grazie a Mina Settembre c’è anche un’altra amica: Valentina D’Agostino, l’altra amica protagonista. Un messaggio di Valentina emoziona ancora una volta l’attrice ospite di Serena Bortone. Anche con lei è scattato un legame forte e il messaggio di “Titti” è pieno di emozione. Spera di non imbarazzarla ma sa che la loro amicizia durerà per sempre.

“Valentina D’Agostino l’ho conosciuta solo lo scorso anno con le riprese di Mina Settembre; la stimo molto e siamo passate dal testo scritto a come doveva essere la fiction ed è stato bellissimo, mi ha aiutato in alcune scene”. Hanno una chat su cui parlano di tutto, dei figli, dei vestiti, delle ricette, del lavoro, un bellissimo esempio contro l’invidia tra donne.