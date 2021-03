Ascolti Non sono una signora: neppure Loredana Bertè accende Rai 1

Una festa quella che ha visto protagonista Loredana Bertè ieri sera su Rai 1. Dopo il successo sul palco di Sanremo, la Bertè torna in prima serata con al suo fianco Alberto Matano. Ed è sicuramente un successo social: tutti pazzi per Non sono una signora, per questa cantante dall’anima rock. Gli ascolti tv del 9 marzo 2021 ci dicono che 2,5 milioni di persone con il 10.9% hanno seguito la serata dedicata a Loredana Bertè. Neppure questa volta gli ascolti sono stati brillanti, dopo la timida risalita dello speciale dedicato ai Ricchi e Poveri, si torna di nuovo a numeri molto molto bassi.

Una serata piena di emozioni, di buona musica, di aneddoti raccontati da una donna come Loredana che di vite sembra averne vissute almeno 20. Dagli Stati Uniti alla Francia, passando per la sua vita nel Nord Europa. Ha conosciuto i più grandi musicisti al mondo, ha collaborato con i più grandi in Italia e anche all’estero. E la sua voglia di fare musica non si esaurisce qui visto che a 70 anni porta sul palco il suo ultimo successo. “Diventerà una hit estiva, sarà un tormentone” dice felice Loredana parlando del suo nuovo brano, Figlia di…

Ed effettivamente da quando ha cantato quella canzone a Sanremo, tutti ascoltano il brano che piace a giovani e meno giovani. E anche su Sanremo Loredana fa una bordata delle sue: “Strano che mi abbiano invitato, non mi chiamano mai come ospite” ricordando anche la sua ultima partecipazione, quando tutti l’avrebbero voluta vedere sul podio ma si è piazzata quarta.

Passiamo adesso ai numeri, con i dati raccolti nella serata del 9 marzo 2021, serata ricca di proposte.

Gli ascolti del 9 marzo 2021 per la prima serata

2,5 mln – 10.9% per Non sono Una signora. La serata viene vinta da Canale 5 con 6,3 milioni di spettatori (24.7%).

Nel dettaglio:

vince il calcio. Su Canale 5 il match di Champions League Juventus-Porto, in onda dalle 21.00 alle 23.41, ha raccolto davanti al video 6.309.000 spettatori pari al 24.7% di share.

A grande Richiesta – Non sono una Signora fa 3.939.000 spettatori (13.8%) nella presentazione, in onda dalle 21.35 alle 22.03, e 2.488.000 spettatori pari all’11% di share nel programma vero e proprio, in onda dalle 22.06 alle 23.58.

Su Italia 1 Le Iene Show fa 1.388.000 spettatori (7.4%). Su Rai3 #Cartabianca fa 973.000 spettatori pari ad uno share del 4.1%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 870.000 spettatori con il 4.3% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.018.000 spettatori con uno share del 4.2%. Su TV8 Harry & Meghan – L’esclusiva intervista di Oprah ha segnato il 4.5% con 1.204.000 spettatori mentre sul Nove Air Force One ha catturato l’attenzione di 421.000 spettatori (1.7%).

Ricordiamo che gli altri speciali del ciclo A Grande richiesta erano stati un vero e proprio flop tanto da costringere il direttore di rete a cambiare anche il giorno di messa in onda, dal sabato sera al martedì.