Gli ascolti dell’intervista di Harry e Meghan in Italia: i numeri di Tv8

Oltre 17 milioni di spettatori negli Usa, dove l’intervista della CBS è andata in onda il 7 marzo 2021. Oltre 11 milioni di spettatori nel Regno Unito. UNa media di quasi 3 milioni di spettatori in Germania che però ha mandato l‘intervista di Harry e Meghan con Oprah al pomeriggio. Numeri pazzeschi. E in Italia: quali sono gli ascolti dell’intervista comprata da Sky e andata in onda in chiaro il 9 marzo 2021 su Tv8? Lo scopriamo ovviamente questa mattina, con i dati di ascolto che arrivano puntuali alle 10.

Davanti alla tv per seguire l’intervista con Harry e Meghan, l’intervista scandalo di cui si parla ormai da una settimana, c’erano circa 1 milione di persone, secondo quelli che sono i primi dati arrivati questa mattina.

E il pubblico ovviamente si è diviso. Bastava dare uno sguardo su Twitter, ad esempio, per capire come in Italia il sentiment fosse diverso. Se nel Regno Unito si sono schierati tutti dalla parte della famiglia reale, non credendo a una sola parola di quelle uscite dalla bocca di Meghan ( alcuni giornalisti mettono in dubbio anche il suo racconto sul suicidio), negli Usa si schierano invece tutti dalla parte della coppia, persino il presidente Joe Biden. In Italia molti dalla parte di Meghan, vittima del sistema, pochi dalla parte di Harry. Ma sono tantissime anche le critiche all’ex attrice: si stenta a credere che non avesse idea di quello che avrebbe vissuto entrando a far parte della famiglia reale.

Gli ascolti del 9 marzo 2021: tutti i dati auditel della serata

Una serata piena di proposte quella di martedì 9 marzo 2021. Su Rai 1 Loredana Bertè con Non sono una signora, su Rai 2 Stasera tutto è possibile. E poi la politica con i vari talk passando anche per il calcio che conquista sempre una media altissima quando si tratta di Champions, per finire anche Le Iene.

I numeri della serata del 9 marzo 2021: ecco i dati auditel di ieri

Su Tv8 l’intervista di Oprah fa 1,2 milioni di spettatori con il 4,5 % di share.

A grande Richiesta – Non sono una Signora 3.939.000 spettatori (13.8%) nella presentazione, in onda dalle 21.35 alle 22.03, e 2.488.000 spettatori pari all’11% di share nel programma vero e proprio, in onda dalle 22.06 alle 23.58. Su Canale 5 Juventus-Porto, in onda dalle 21.00 alle 23.41, 6.309.000 spettatori pari al 24.7% di share.

Passando agli altri canali.

Su Italia 1 Le Iene Show 1.388.000 spettatori (7.4%). Su Rai3 #Cartabianca 973.000 spettatori pari ad uno share del 4.1%. Su Rete4 Fuori dal Coro 870.000 spettatori con il 4.3% di share. Su La7 DiMartedì 1.018.000 spettatori con uno share del 4.2%; sul Nove Air Force One 421.000 spettatori (1.7%).