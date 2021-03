Tapiro d’oro per Ilary Blasi che scambia la palapa con la patata

“Vi faccio entrare nella patata” ha detto Ilary Blasi conquistando in pochi secondi lo scettro di regina dei doppi sensi ma non solo. Il video di questo momento “catartico” in onda nella prima puntata dell’Isola dei famosi 2021 è uno dei più virali di sempre e sui social per ore non s’è parlato d’altro. E non poteva che arrivare un bel tapiro d’oro per Ilary Blasi, come annunciato dalla pagina instagram dedicata alla conduttrice, seguita al suo attentissimo fanclub che aggiorna in tempo reale tutte le persone che seguono la conduttrice Mediaset delle sue peripezie. E pare proprio che questa mattina Ilary sia stata raggiunta da Valerio Staffelli per la consegna del tapiro d’oro. Non conosciamo ancora la reazione della Blasi, sul sito di Striscia al momento non ci sono le anticipazioni di questo momento. Ma immaginiamo che la signora Totti l’abbia presa benissimo, come del resto è nel suo stile.

Dopo una puntata dell’Isola dei famosi come quella di ieri, piena di doppi sensi e con una gaffe dietro l’altra, non si poteva uscire “immuni”. E la punizione arriva con un bel tapiro consegnato da Staffelli, sarà il primo di una lunga serie? Perchè se il buongiorno si vede dal mattino, questa edizione dell’Isola dei famosi ci darà molto ma molto di cui parlare.

Per Ilary Blasi tapiro d’oro da Striscia la notizia

In attesa di vedere il servizio di Staffelli con la consegna del tapiro d’oro a Ilary, possiamo rimostrarvi il video che ha fatto “guadagnare” alla conduttrice dell’Isola il tapiro.

La puntata di Striscia la notizia di questa sera sarà molto breve perchè andrà in onda la partita di Champions e non è detto che il servizio della consegna del tapiro venga mandata in onda proprio oggi. Vedremo!