Salvo Sottile lascia la Rai per tornare in Mediaset ? L’indiscrezione

Che a Salvo Sottile la Rai di recente stia un po’ stretta è cosa abbastanza nota. Passare dalla conduzione di un programma con ascolti eccellenti e con contenuti altrettanto di qualità, a delle “ospitate” nel salotto di un altro collega, non è certamente il massimo. Non a caso, si era persino detto e scritto che Sottile ambisse alla conduzione dei Fatti vostri, più che al ruolo che ha ormai da qualche tempo nel programma di Magalli. Non stupisce quindi in questa ottica l’indiscrezione lanciata da Oggi che rivela una trattativa che potrebbe portare Salvo Sottile in Mediaset per la prossima stagione televisiva. Un ritorno alle origini per il conduttore che, non lo dimentichiamo, oltre a essere un volto del TG5 era stato anche capace di incassare ascolti eccellenti con il suo Quarto Grado su Rete 4.

In una Mediaset alla ricerca di volti affidabili e di proposte convincenti che non siano infarcite di trash, il volto di Salvo Sottile potrebbe essere perfetto, magari anche per riportare su Canale 5 un programma di informazione in prime time, che manca da troppo tempo.

Salvo Sottile lascia la Rai per tornare a Mediaset?

Il giornalista non ha mai nascosto l’amarezza per la decisione del direttore di Rai 3, Franco di Mare, di cambiare la conduzione di Mi manda Rai 3. Era un programma in salute, con ottimi ascolti e che il pubblico apprezzava e seguiva. E non avendo trovato valide alternative in questo periodo, è facile davvero pensare che Sottile possa essere interessato a cambiare definitivamente “casacca” ritornando nella sua vecchia squadra. Nelle indiscrezioni lanciate da Oggi si parla di un programma importante, non è dato sapere di che cosa si potrebbe trattare,

Tra qualche mese ci saranno le presentazioni dei palinsesti, con tutte le notizie ufficiali in questo senso ma potrebbe arrivare qualche news anche prima, chissà, magari proprio dallo stesso Salvo Sottile.

Nel conduttore il pubblico potrebbe riconoscere un volto affidabile, professionale, capace e sempre informato. Ma al momento, tutte queste, restano solo indiscrezioni.