Claudio Gioè stasera seguirà con il pubblico la terza puntata di Makari (Foto)

Claudio Gioè in collegamento dalla Sicilia per Oggi è un altro giorno, si parla ovviamente di Makari che stasera andrà in onda con la terza puntata. L’attore così amato dal grande pubblico anche nel ruolo di Saverio Lamanna stasera vedrà con il pubblico per la prima volta la nuova puntata. A colpire lui è lo sfondo, la bellissima Sicilia. Troppo modesto come sempre Claudio Gioè ma oltre al bellissimo effetto del colpo d’occhio davvero Makari è un successo che va oltre le aspettative. Non si aspettava tutto questo successo e ci sparava: “Tutto è andato un po’ oltre le aspettative, tutti siamo ancora sorpresi e speriamo che le prossime puntate possano entusiasmare ancora i telespettatori”. Di Saverio Lamanna porta dentro il suo modo di prendere la vita con estrema leggerezza “e anche un po’ di cazzeggio cosa che a volte per noi siciliani è stato il modo di superare tante cose. Di Saverio questa sua ironia, l’essere cinico e sarcastico mi diverte”. Gioèèp ben diverso nella sua vita reale: “La mia leggerezza personale… cerco di vivere più serenamente possibile ma a volte sono autocritico e appesantisco le situazioni”.

DOMENICO CENTAMORE AMICO DI CLAUDIO GIOE’ SUL SET E NELLA VITA

In collegamento c’è anche Domenico Centamore, insieme sul set di Makari ma amici anche nella vita reale. Domenico prova a trovare qualche difetto di Claudio ma inizia con i pregi.