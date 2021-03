Raoul Bova diventa nonno, non è un film ma uno scherzo delle Iene (Video)

Non si sarà divertito Raoul Bova con lo scherzo delle Iene che vedremo stasera in prima serata su Italia 1, ci divertiremo invece tutti nel vedere la sua reazione (video). L’attore romano ha saputo che è diventato nonno, che suo figlio Francesco è papà del piccolo Brian e che è innamoratissimo della sua compagna, una pornostar. Raoul Bova in Buongiorno Papà ha interpretato il ruolo di un 40enne single che all’improvviso scopre di avere una figlia di 17 anni ma con lo scherzo delle Iene si ritrova da un secondo all’altro nonno, soprattutto scopre che suo figlio appena diventato maggiorenne è già padre e anche rimbambito. E’ questa l’impressione che ha di suo figlio, è quello il ruolo richiesto al ragazzo dalle terribili Iene.

LO SCHERZO DI RAOUL BOVA NONNO PER LE IENE SHOW

Raoul Bova era tranquillo, credeva che suo figlio volesse presentargli la fidanzatina, invece la persona importante che doveva incontrare è il nipotino, il piccolo Brian. In più Bova ha come nuora una pornostar, che nella realtà è la sexy diva Priscilla Salerno.

Sconvolto Raoul cerca di mantenere la calma, dà consigli a suo figlio che invece si dimostra un vero imbranato come padre. “Francè, devi prenderti le tue responsabilità. Te lo tieni e lo cresci. La cosa che non puoi fare è abbandonare un figlio”. Francesco però scappa e lascia a Raoul Bova il bambino. Il piccolo Brian resta tra le braccia del nonno, ma come avrà reagito a quel punto la vittima?

Le Iene annunciano: “Raoul Bova pensava di conoscere la fidanzatina di Francesco, il figlio appena maggiorenne. Si è ritrovato nonno di un bimbo di un mese e come nuora la pornostar Priscilla Salerno. Ma era tutto uno scherzo de Le Iene organizzato da Nic Bello: lo vedrete in onda martedì 23 marzo in prima serata su Italia 1”.