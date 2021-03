A #Cartabianca il prof. Bassetti vs Simona Ventura: “Lei fa la conduttrice, io il medico”

Nelle ultime ore sta facendo molto parlare sul web l’intervento del professore Matteo Bassetti a #Cartabianca su Simona Ventura. I due erano entrambi in collegamento con il programma tv in onda su Rai 3 quando la conduttrice ha raccontato la sua esperienza con il Coronavirus e il dottore non l’ha presa affatto bene. Simona ha parlato della terapia che ha seguito per guarire dal Covid e Bassetti ha voluto fermare l’intervento spiegando che le affermazioni della Ventura non sono corrette. Ma non solo. Il professore infettivologo che ormai abbiamo imparato a conoscere proprio tramite le ospitate televisive ha bacchettato la presentatrice con frasi che fanno discutere il web. Vediamo che cosa ha detto a Simona Ventura.

Bassetti contro Simona Ventura a Carta Bianca: si aprono le polemiche e si scaldano i toni

“Bisogna evitare di dare delle informazioni non corrette. Lei fa la conduttrice di un programma televisivo, io faccio il medico quindi, se permette, ascolti quello che i medici dicono, perché se facciamo fare ai conduttori i medici allora non va più bene” ha così affermato Bassetti a Cartabianca dopo l’intervento di Simona Ventura. “Io ho curato centinaia di persone e quello che hanno fatto con lei è sbagliato. Se lei non aveva sintomi è un errore. Non esiste una profilassi per il covid” ha continuato l’infettivologo. Ovviamente la Ventura non è stata zitta ad ascoltare ma ci ha tenuto a rispondere ribadendo di aver semplicemente raccontato quello che è successo a lei. “Io ho portato la mia esperienza che è andata bene. Farò la conduttrice televisiva ma ho il diritto di parola e di parlare della mia esperienza visto che è stata mia” ha affermato Simona. “Dico quella che è stata la mia esperienza e certamente non mi tappa la bocca lei” ha così continuato la conduttrice tv.

Cartabianca, Bassetti a Simona Ventura: “Si prenda una laura e venga a fare il mio mestiere”

Non è certo finita così. Matteo Bassetti ha continuato a tuonare contro la donna. “Lei si piglia una laurea e viene a fare il mio mestiere se vuole” ha affermato il professore. Per poi dire: “Non dica come si tratta il Covid. Quello lo diciamo noi medici se permette“.

Qui il video dello scontro

Insomma, il racconto di Simona Ventura sulla sua esperienza per combattere il Coronavirus ha davvero fatto infuriare Bassetti. E voi da che parte state?