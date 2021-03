Remo Girone e Victoria Zinny, per il secondo matrimonio lei ha indossato lo stesso abito (Foto)

Remo Girone e Victoria Zinny stanno insieme da 45 anni e un amore che è sempre evidente, anche mentre siedono sul divano di casa per il collegamento con Oggi è un altro giorno (foto). Victoria racconta che non c’è nessun segreto ma Remo Girone immagina che non è facile per tutti vivere una storia come la loro, sottolinea della loro volontà di affrontare sempre insieme i problemi, di parlare sempre di tutto, perché altrimenti un piccolo problema può diventare così enorme da non poterlo più superare. Si sono sposati due volte perché la prima era solo civilmente, la seconda volta dopo 13 anni e la Zinny ha indossato lo stesso vestito; un romanticismo che incanta.

IL SECONDO MATRIMONIO DI REMO GIRONE E VICTORIA ZINNY

La prima volta si sono sposati durante il festival di Spoleto, dove recitavano. Victoria indossava un vestito molto carino di seta. 13 anni dopo un malore di Remo Girone e promisero che quando tutto si sarebbe risolto avrebbero celebrato anche il matrimonio in chiesa. “Avevamo fatto molto amicizia con un parroco e abbiamo deciso di sposarci in chiesa e così abbiamo fatto. Quell’abito mi aveva portato fortuna e l’ho messo, mi stava perfetto ma non posso dire lo stesso di Remo”. Girone era ingrassato e il vestito del primo sì non gli andava.

C’è una sorpresa per la coppia. Hanno due figli, sono i figli di Victoria ma per Remo Girone sono anche figli suoi. Veronica vive in Giappone con la sua famiglia, il suo messaggio è il desiderio che presto torni tutta alla normalità perché anche suo marito da agosto non lavora, anche se in Giappone la situazione è migliore rispetto all’Italia. Spera che l’inverno si trasformi presto in primavera e di guardare un film con il suo attore preferito, il papà, e di andare al mare con la mamma.