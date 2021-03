Riparte il Maurizio Costanzo Show: tutti gli ospiti del 24 marzo 2021

Torna il Maurizio Costanzo Show con la nuova edizione e la prima puntata in onda oggi, 24 marzo 2021. Si parla molto anche tra i giovanissimi di questo primo appuntamento visto che tra i protagonisti della serata ci saranno anche tre ex concorrenti del Grande Fratello VIP 5 e anche il vincitore di questa ultima edizione del reality di Mediaset. Tra gli ospiti della prima puntata dell’edizione 2021 del Costanzo Show infatti, vedremo anche Tommaso Zorzi. Per il giovane influencer milanese non ci sarà solo modo di raccontare la sua permanenza nella casa del GF VIP 5 e parlare anche della vittoria che lo ha consacrato, dandogli modo di avere sempre più spazio in tv ma, come visto dalle anticipazioni, per Tommaso ci sarà anche una esibizione! Nella puntata del Maurizio Costanzo show in onda oggi su Canale 5 in seconda serata, ascolteremo infatti Tommaso che si esibirà sulle note di Bocca di Rosa. Ma non sarà il solo a cantare nello studio di Canale 5. Tra gli ospiti di oggi ci sarà infatti anche Rosalinda Cannavò e anche per lei ci sarà modo di esibirsi con la canzone di Arisa Sincerità.

Tra l’altro, sempre per restare in tema Grande Fratello VIP 5, sarà la prima volta che Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta saranno sullo stesso palco. Ci sarà finalmente un confronto tra loro? Inoltre tra gli ospiti ci sarà anche Eva Grimaldi, che ha in comune con Rosalinda un finto fidanzato, Gabriel Garko, ma anche tutta la vicenda legata all’Ares Gate che, dalla casa del GF VIP 5 è passata alle aule degli inquirenti che hanno aperto una indagine sulla vicenda.

Maurizio Costanzo Show: tutti gli ospiti della puntata del 24 marzo 2021

Dopo oltre 4400 puntate, Maurizio Costanzo torna con il programma che più ha segnato la storia della televisione italiana e che negli anni è stata fucina di grandi talenti: solo per fare qualche esempio Enzo Iacchetti, Giobbe Covatta, Enrico Brignano, David Riondino e tanti altri. Il linguaggio unico che caratterizza la trasmissione e unisce la politica, l’attualità, la cultura, lo spettacolo con grande competenza e leggerezza è stata negli anni la chiave del successo.

Tra gli ospiti di questo appuntamento, come detto in precedenza, anche Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta, Rosalinda Cannavò, Eva Grimaldi. Ci sarà spazio per una lunga intervista con Giorgia Meloni, protagonista di un ampio spazio. Partecipano all’uno contro tutti: il Direttore de Il Mattino Federico Monga, i giornalisti e scrittori Giampiero Mughini, Francesco Borgonovo, e Claudia Fusani, la soprano Katia Ricciarelli, il volto del cinema italiano Ornella Muti . In studio anche Marisela Federici.



Con la Zago Band ci sarà anche occasione per omaggiare Raoul Casadei.