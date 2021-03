Canzone segreta stasera su Rai 1: gli ospiti del 26 marzo 2021

Terzo appuntamento con Serena Rossi nella prima serata di venerdì. E una nuova puntata di Canzone segreta ci aspetta oggi, 26 marzo 2021. Buoni ascolti per il programma di Serena Rossi che tiene botta e domina nella prima serata di Rai 1 ormai già da due settimane ( la concorrenza debole di Ciao Darwin su Vanale 5 ha parecchio aiutato). Il format divide: c’è chi lo trova elegante e sobrio ma anche leggero da seguire in questo momento particolare per il pubblico a casa, e chi invece non ne ha ancora capito il senso!

Ma del resto, mettere tutti d’accordo non è facile. Questa sera vedremo però la terza puntata di Canzone segreta. Scopriamo quindi gli ospiti che arriveranno nello studio di Rai 1. Questa settimana c’è una novità. Infatti si è deciso di non rivelare il nome di tutti gli ospiti protagonisti!

Canzone segreta anticipazioni: gli ospiti del 26 marzo 2021

Nella terza puntata i protagonisti saranno: Raoul Bova, Francesca Fialdini, Claudia Gerini, Paola Perego, Amanda Lear e un ospite a sorpresa, la cui identità sarà svelata venerdì sera. Canzone Segreta è uno show con tutte le caratteristiche del varietà di prima serata, arricchito dal calore e dalla forza dell’emotainment, che celebra i sogni, le storie dei protagonisti e le loro emozioni.



L’ospite sarà accompagnato dalle prime note della sua canzone del cuore in un personale mondo di ricordi, in un susseguirsi di filmati, fotografie e proiezioni che ripercorreranno i momenti più importanti della sua vita. Sorprese incluse. Dopo il percorso della sua storia, il protagonista avrà una sorpresa canora da parte di un cantante o di un gruppo in omaggio alla sua canzone segreta. Il brano sarà eseguito con un arrangiamento nuovo rispetto all’originale, un’orchestrazione differente e una diversa tonalità, anche per adattare il pezzo alle coreografie del corpo di ballo e dei performer che accompagneranno l’interpretazione.

Appuntamento a stasera su Rai 1 per una nuova puntata di Canzone segreta.