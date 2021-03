Maria Amelia Monti commuove Gerry Scotti con il suo messaggio a Verissimo

Per Gerry Scotti un videomessaggio di Maria Amelia Monti e a Verissimo il conduttore si emoziona fino alle lacrime. Non è difficile vederlo commosso ma per tutta la puntata ha retto, anche quando ha parlato della sua nipotina, con le parole di Maria Amelia Monti non ce l’ha fatta. “Sono veramente emozionato, ho passato tante ore con Maria Amelia Monti, ogni volta circa due giorni per la realizzazione di una puntata. C’è stato un decennio che ero anche single e che sono stato più con lei che con chiunque altro e c’è rimasta questa amicizia profonda. Quando sei stanco e hai dei problemi e devi registrare te li devi dimenticare ma se hai la fortuna di lavorare con una come lei…”.

IL LEGAME TRA MARIA AMELIA MONTI E GERRY SCOTTI

Gerry Scotti piange davvero e commenta: “Maria Amelia se io sono riuscito a farti ridere tu sei riuscita a farmi piangere”. Il videomessaggio dell’attrice inizia con il suo saluto di sempre: “Ciao topo”, è così che lo chiama nella serie Finalmente soli in cui hanno recitato con grande successo per dieci anni.

Tanti i ricordi che li legano e Maria Amelia ricorda soprattutto le risate che lui riusciva a farle fare durante le pause sul divano della loro casa finta. Non dice nulla delle loro confidenze ma Gerry ricorda proprio quei momenti, è quello che la commuove, il modo con cui lei si è sempre mostrata una persona vera, amica.

“Auguro a tutti, soprattutto in questo periodo così difficile, di trovare un amico come te che faccia così ridere. Ti abbraccio, ti voglio bene” ed è su queste parole che il conduttore si commuove. Con lui nello studio di Verissimo c’è Michelle Hunziker, anche lei è una cara amica incontrata grazie al lavoro, sono tante le persone che adorano Gerry e lui ne è così felice che può scherzare chiedendo di fargli trovare, la prossima volta, qualcuno che non lo sopporta.