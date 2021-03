Mara Venier ancora regina della domenica: ascolti super per Domenica IN

Non c’è aria di primavera per Domenica In e nessun calo fisiologico per il programma di Mara Venier. Domenica IN incassa un risultato positivo dietro l’altro e i numeri del 28 marzo 2021 sono ancora da record di ascolti. Una puntata che ha visto tra l’altro una grande esclusiva: l’intervista con Belen Rodriguez che ha raccontato molto del suo privato al pubblico. Un bel momento di tv anche se dai social sono arrivate delle critiche per l’abbraccio visto tra Mara Venier e Belen Rodriguez. La conduttrice di Domenica IN ha ricordato che tutte le persone che entrano in studio sono tamponate ma si sa, sui social, c’è sempre voglia di criticare qualsiasi cosa! Mara però va avanti per la sua strada e si prepara tra l’altro ad affrontare nuove sfide. Infatti dalla prossima domenica, per due ore, Domenica IN andrà in sovrapposizione con Domenica Live che torna in onda in diretta su Canale 5. Da tempo le due amiche non si affrontano con uno scontro diretto alla domenica pomeriggio ma è arrivato il momento di scontrarsi nuovamente, seppur in un clima molto più rilassato rispetto al passato!

Ma andiamo ai numeri, per scoprire quelli che sono stati gli ascolti della Domenica IN di Mara Venier per la puntata di Domenica delle Palme.

Gli ascolti della domenica: ecco i numeri del 28 marzo 2021

I dati auditel:

La puntata di Domenica IN di ieri registra uno share del 19,70% nella prima parte, e uno share del 20,81% nella seconda. In valori assoluti la media è di 3.556.000 nella prima parte e 3.189.000. Sempre numeri pazzeschi per la Domenica IN di Mara Venier.

Da domenica prossima nuove sfide. La prima parte di Domenica In, dalle 14 alle 14,50 si sfiderà ancora con le soap di Canale 5. Mentre dalle 15 in poi, fino alle 17,10 si sfiderà con la nuova Domenica Live.

Vedremo ma di certo per Mara ci saranno ancora tanti successi e numeri imbattibili. Non a caso il programma andrà in onda per tutto il mese di giugno!