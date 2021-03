Il messaggio di Barbara d’urso per Mara Venier: nessuna guerra agli ascolti della domenica

Sono lontani i tempi in cui Barbara d’Urso e Mara Venier sembravano mandarsi continue frecciate dopo i dati di ascolto della domenica pomeriggio. Ci avevano detto che eravamo noi cattivoni a pensare che a loro interessasse qualcosa degli ascolti e che le cattiverie erano fomentate solo da chi scriveva, non di certo da loro! Ci vogliamo credere ovviamente, anche perchè Barbara e Mara sono amiche, per cui, tutto quello che succedeva in quei mesi, poteva essere anche utile per fare tv e nulla di più! Da più di un anno, Domenica Live va in onda solo nella fascia delle 17,20 e non si confronta con Domenica IN ma questo cambierà dal 4 aprile 2021. Domenica di Pasqua infatti torna la versione allungata del programma di Canale 5 e ricominciano quindi le sfide.

Barbara d’Urso ha voluto dire la sua, su questa sfida all’ultimo punto di share, con un messaggio rivolto a Mara, dai social.

Barbara d’Urso pronta per il ritorno di Domenica Live dalle 15

Le parole della conduttrice sui social:

Io e Mara È stata lei la prima persona a cui ho telefonato dopo la notizia dell’allungamento di Domenica Live. Non è una sfida con lei, noi due lo sappiamo bene..Mara è la regina incontrastata di quella fascia da tanto tempo e io ci ritorno in punta di piedi in questo finale di stagione. Tra me e Mara ci sono stima e affetto che niente e nessuno potrà scalfire e nessuno ci toglierà le risate pazze che ci facciamo continuamente al telefono love you @mara_venier #colcuore

La conduttrice quindi dice di voler tornare in punta di piedi nel pomeriggio della domenica, sapendo che ormai Mara ha il suo pubblico. Vedremo che cosa succederà! Ma che tra le due ci sia un clima molto disteso, lo si è capito anche da quello che è successo negli ultimi mesi. A Domenica IN c’è stato spazio per la super imitazione di Vincenzo de Lucia che ha vestito i panni di Barbara d’Urso, mentre la conduttrice di Canale 5 ringraziava mostrando a Live le immagini del programma di Rai 1.