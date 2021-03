Anna Moroni nella cucina di E’ sempre mezzogiorno, la promessa diventa realtà

Ad aprile Anna Moroni sarà nella cucina di E’ sempre mezzogiorno, sarà ospite di Antonella Clerici, una promessa che sta per diventare realtà. L’anticipazione è ghiotta per tutti ed è arrivata oggi mentre Fulvio Marino in diretta preparava la torta al formaggio, una torta che Anna Moroni prepara sempre in gran quantità per Pasqua, anche per regalarle. Non sarebbe stata d’accordo con la ricetta di Fulvio, lei ha la sua preparazione, i suoi ingredienti e non cambia idea ma parlarne ha fatto dire alla Clerici della promessa di Annina. La Moroni sarà a Milano tra qualche settimana e ci resterà per tutta una settimana. “Non ci credo fino a quando non la vedo” ha però aggiunto Antonella che da tempo desidera rivederla e averla ovviamente in trasmissione e nel suo bosco.

ANNA MORONI TORNA IN TV CON ANTONELLA CLERICI

Quando a febbraio Anna Moroni è stata ospite in collegamento con E’ sempre mezzogiorno ha ribadito che non si sarebbe mossa da Roma prima del vaccino. Immaginiamo che per fine aprile non avrà quindi problemi a raggiungere la sua Antonella.