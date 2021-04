Ascolti tv 31 marzo 2021: da Chi l’ha visto a Game of Games, chi vince?

Una serata ricca, ricchissima quella del 31 marzo 2021 ed è per questo che oggi c’è grande attesa per i dati auditel che ci sveleranno come sono andati gli ascolti della prima serata di ieri. Una serata quella di ieri, che ha visto l’esordio su Rai 2 del nuovo programma di Simona Ventura Game of Games in una serata davvero complicata. Già perchè su rai 3 è andata in onda una puntata di Chi l’ha visto che, almeno sulla carta, dovrebbe ambire a un record stagionale visto il clamore mediatico che si è acceso intorno alla notizia riguardante la piccola Denise Pipitone. C’è anche da dire che la redazione del programma di Rai 3 non si aspettava probabilmente di sganciare una bomba simile anche perchè, televisivamente parlando, l’esclusiva della ragazza russa, scovata da una spettatrice del programma di Rai 3 ( cosa che pochi programmi si sono ricordati di citare, e lo stesso hanno fatto i giornalisti che si indignano poi se delle loro anteprime non viene data la fonte) è stata in qualche modo bruciata dal promo. Infatti, da martedì, c’è stato modo di mettere insieme le notizie, scovare il video del programma russo e praticamente ieri mattina sapevamo già tutto quello che era accaduto in Russia, con la storia di questa ragazza che sembra somigliare davvero tanto a Denise Pipitone.

Della vicenda, come ha ricordato Federica Sciarelli il 31 marzo, nella diretta di Chi l’ha visto, ne hanno parlato tutti: siti, giornali, programmi del day time. E nel corso della puntata del programma di Rai 3, a parte alcune dichiarazioni dell’avvocato di Pieta Maggio e alcune notizie dalla Russia, non è che sia stato raccontato molto di diverso. Questo potrebbe anche aver influito sul capitolo ascolti ma è chiaro che di fronte alla notizia, non si bada allo share. Se il programma avesse voluto fare questo giochetto, come qualcuno ha scritto sui social, avrebbe sganciato al bomba nel pomeriggio di ieri, e non un giorno prima in modo da dare tempo agli altri di raccontare questa storia.

Dopo queste considerazioni, torniamo alla serata di ieri e al capitolo ascolti. C’è anche grande attesa per i dati della seconda puntata di Svegliati amore mio che ha esordito in modo abbastanza positivo per quelli che sono gli ascolti della prima serata di Canale 5 e c’è da capire se conquisterà gli stessi ascolti. E poi grande interesse anche per i dati della prima puntata di Game of Games-Gioco Loco, che segna il ritorno in prima serata di Simona Ventura. Il programma è gradevole, frizzante con una ottima regia e un montaggio che generalmente, piace al pubblico che ama questi format. Forse l’esordio è arrivato in una serata non semplicissima.

Non abbiamo parlato della nazionale, che certamente avrà la sua ampia fetta di pubblico, soprattutto maschile, e farà certamente ottimi numeri. Una serata davvero ricchissima e con curiosità quindi aspettiamo i dati di ascolto che arriveranno a breve.

Gli ascolti del 31 marzo 2021: ecco i dati auditel della serata di ieri

I dati auditel relativi alla serata di ieri arriveranno come sempre dopo le 10

Vince la serata Rai 1 con la partita della nazionale di calcio vista da 5.972.00 e il 21.7% di share.

Per Canale 5: 3.586.000 spettatori con il 14.7% di share

Segue Rai 3 con l’attesissima puntata di Chi l’ha visto: 15.2% di share e 3.520.000 milioni di spettatori davanti alla tv per la vicenda di Denise Pipitone.

Serata difficilissima per l’esordio di Game of Games, che incassa 1.267.000 e il 5.1% di share. Vedremo la prossima settimana.