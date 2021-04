Denise Pipitone: quando va in onda il programma russo con il risultato dei test

Si cambia ancora in Russia. Nelle ultime ore infatti, ci sono state delle novità che riguardano il programma “Che parlino pure” di cui è stata protagonista la scorsa settimana Olesya Rostova, la ragazza russa che somiglia a Denise Pipitone. In un primo momento si era pensato che il programma parlasse del caso nella puntata di oggi, 5 aprile 2021. Che parlino pure, questo il titolo del format, è un programma del day time della prima rete russa, va quindi in onda tutti i giorni ma non in diretta. La produzione del programma ha quindi deciso di aumentare la suspence in vista dell’esito di tutti i test che Olesya ha fatto in questi giorni. Della sua storia quindi si parlerà forse anche nella puntata di domani ma in realtà solo mercoledì scopriremo se la giovane ragazza che cerca i suoi veri genitori è Denise Pipitone.

Proprio a causa di questi cambiamenti e delll’attesa che si fa più lunga, visto che i risultati ci sarebbero già, l’avvocato di Piera Maggio ha precisato che la famiglia di Denise non si presterà in nessun modo al circo mediatico che si vuole creare intorno a questa vicenda e che si pretende di conoscere i risultati prima che ci sia il faccia a faccia televisivo.

Quando andrà in onda il programma russo con i risultati dei test dei gruppi sanguigni?

Come detto in precedenza, la puntata tanto attesa anche in Italia, andrà in onda mercoledì 7 aprile 2021. Questo significa che si potrebbe poi seguire nel dettaglio anche tutti gli aggiornamenti del caso con Chi l’ha visto. Il programma, come ricorda Mar Innaro, corrispondente Rai da Mosca, in collegamento con Alberto Matano per La vita in diretta, sarà registrato. Ed è anche per questo probabilmente che l’avvocato Frazzitta ha chiesto di avere oggi, il prima possibile, i risultati, per capire se partecipare o meno alla registrazione che avverrà nel pomeriggio di domani, appunto.

A che ora va in onda il programma russo con la storia di Denise Pipitone?

Stando alle ultime notizie, il programma in questione dovrebbe andare in onda intorno alle 18.45 orario italiano e non alle 17 come si era detto in precedenza. Ma ci sono anche voi che vorrebbero uno speciale successivo alla puntata nella fascia classica giornaliera, non possiamo però confermarvelo.

Per il momento possiamo solo dirvi che la puntata sarà registrata domani, e questo significa che mamma Piera, nelle prossime ore potrebbe sapere se davvero quella ragazza che tanto somiglia a lei e a sua figlia, è Denise.

Dove vedere il programma russo dedicato alla storia di Denise Pipitone

Il programma russo andrà in onda mercoledì 7 aprile 2021 ( registrato martedì 6 aprile) alle 19.45 locali. Vale a dire alle 18.45 italiane. Per seguire il programma ( visto che in Italia saranno finiti in quel momento sia La vita in diretta che Pomeriggio 5) si potrà vedere lo streaming collegandosi con il sito internet della prima rete russa ( cliccate qui). Andando sul sito, vedrete aprirsi direttamente una finestra a destra, con il programma in onda in quel momento. Potrete quindi vedere Che parlino pure in diretta.