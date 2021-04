Un altro lutto a Uomini e Donne, morta un’ex dama: addio alla giovanissima Erica

Davvero una triste notizia è giunta in queste ultime ore: Erica Vittoria Hauser è morta. La ex modella era nota al grande pubblico televisivo grazie alla partecipazione al Trono Over di Uomini e Donne. Sono passati tanti anni dalla sua partecipazione al programma tv condotto da Maria De Filippi. Era infatti il 2013 quando Erica decise di lasciare la trasmissione di Canale 5 insieme a Ivano Rotoli, proprio quell’uomo che era andata a corteggiare. I due si sono lasciati poco dopo, una relazione che non è durata quanto sperato ma il pubblico affezionato alla storia non si è mai dimenticato di Erica Vittoria ed infatti oggi sono tantissimi i messaggi di condoglianze e affetto per la sua scomparsa.

Erica Vittoria Hauser di Uomini e Donne scomparsa nel sonno: la notizia data dalla famiglia sui social network

La notizia della scomparsa di Erica Vittoria Hauser è stata data sui social network dalla sua famiglia. La donna si è spenta nel sonno ma le cause della sua morte sono ancora sconosciute ai più. La morte sarebbe avvenuta nella notte tra il 4 ed il 5 di aprile. I funerali di Erica Vittoria si terranno domani mercoledì 7 presso la chiesa di San Gioacchino a Roma. Città in cui la Hauser viveva già da tanti anni. Nel giro di pochi minuti dall’annuncio della scomparsa del volto noto di Uomini e Donne, il web si è riempito di messaggi di affetto tra i fan del programma tv di Maria De Filippi ma non solo. Anche alcuni colleghi e amici della trasmissione hanno voluto condividere questa terribile notizia tramite i social.

E’ morta nel sonno Erica Vittoria Hauser: un nuovo terribile lutto per Uomini e Donne

Un lutto veramente terribile per Uomini e Donne e per la famiglia di Erica Vittoria Hauser. La donna era molto giovane e proprio un po’ di giorni fa, tra l’altro, era scomparso un altro volto noto di questa trasmissione televisiva. Fabio Donato Saccu ci ha lasciati a soli 46 anni e anche lui aveva partecipato al Trono Over di Uomini e Donne.

Non possiamo far altro che unirci al dolore della famiglia di Erica Vittoria.