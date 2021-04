La rabbia di Barbara d’Urso sulla vicenda di Olesya Rostova: “Sono scioccata, non si gioca così”

Ampio spazio anche nella puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi 7 aprile 2021, a tutta la vicenda che riguarda Olesya Rostova, la ragazza russa che somiglia a Denise Pipitone e che per giorni abbiamo sperato potesse essere lei. Barbara d’Urso si dice sconcertata da come si sta trattando il caso ma soprattutto si arrabbia rispetto ad alcune modalità scelte persino da Olesya.

Tra mezz’ora andrà in onda la puntata del programma Lasciali parlare, il talk russo registrato ieri. Olesya scoprirà la verità sulla sua identità a quanto pare e noi italiani capiremo se ci sono delle compatibilità negli esami fatti con i gruppi sanguigni delle due pritagoniste di questa storia. Sembra essere sempre più evidente che Olesya non sia Denise, e anche se l’avvocato Frazzitta ha scelto di rispettare l’embargo, nonostante le dichiarazioni uscite sia su Fanpage che sil Corriere della sera, pare evidente che la ragazza russa non sia Denise Pipitone ma che abbia trovato la sua presunta sorella biologica.

In questi giorni però Olesya è diventata una vera e propria “star” social, almeno in Italia, tanto che il suo profilo Instagram è stato invaso da persone italiane che hanno commentato la vicenda. Ed è anche per questo che molti hanno cercato informazioni sul passato della ragazza scoprendo che in passato ha anche partecipato ad alcuni reality molto trash e che ha la passione per la tv. Alcuni hanno persino pensato che potesse essere una attrice.

La conduttrice di Pomeriggio 5 è stata informata di una novità che arrivava proprio dal profilo instagram di Olesya ( che al momento conta quasi 80 mila follower) e ha voluto prendere una posizione decisa.

Le prime immagini della presunta sorella di Olesya Rostova

La rabbia di Barbara d’Urso: da Pomeriggio 5 chiede rispetto per i genitori di Denise Pipitone

Poche ore fa Olesya ha scritto su Instagram: “Oggi sarà la terza puntata, non perdetela, l’Italia avrà la notizia che stavate aspettando” . Informata dal suo inviato di questa scelta parecchio discutibile di Olesya, Barbara d’Urso ha commentato i fatti chiedendo rispetto per Piera Maggio e Piero Pulizzi, i genitori di Denise Pipitone, ricordando che non si tratta di una sciocca notizia. “Non stiamo per scoprire chi ha vinto Sanremo” ha detto la conduttrice di Canale 5. “Io sono scioccata per questa cosa” ha continuato la d’Urso. “Rispetto le dinamiche televisive ma posso dire da mamma, e anche da essere umano, che non si gioca così” ha aggiunto Barbara.