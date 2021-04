Patrizia De Blanck in lacrime per il fratello cerca di prepara Giada alla sua morte (Foto)

Patrizia De Blanck credeva che a Oggi è un altro giorno avrebbe parlato solo dei suoi amori, della sua vita per niente noiosa (foto). Invece anche per lei sono arrivate le lacrime parlando del fratello. Dario era più piccolo di lei di quattro anni, era sicura sarebbe morta prima. “L’ho amato tantissimo mio fratello Dario, era un rapporto bellissimo, sarei dovuta morire prima io invece è morto prima lui. Io non mi sono ancora ripresa non mi riprendo dalla sua morte. E’ morto subito la sera è caduto, l’hanno ricoverato e ha detto che non ci voleva stare lì. Quando di colpo la sera ti chiama tuo fratello e sta bene…” e invece il giorno dopo è arrivata la telefonata della cognata. La moglie di Dario l’ha chiamata e in modo diretto le ha detto che era morto. “Gli ho voluto tanto bene, gli ho fatto anche un po’ da madre anche se lei lo amava molto, preferiva lui e non era competitiva con lui. Questo non mi ha fatto soffrire”. Si confidavano di tutto, era un legame speciale: “Penso che lui lo sappia perché mi vedo dall’alto”.

PATRIZIA DE BLANCK HA PAURA PER SUA FIGLIA GIADA

“Penso a Giada, al dolore che le darò quando morirò io. Io ho 80 anni e non ho tanto davanti. Prima non ci pensavo ma ora inizio a dire dove andrò, in paradiso o dove. Io già mi reputo in paradiso non penso all’inferno perché non ho fatto cose cattive. Mi confesso ogni tanto, prego tutte le sere e parlo con Dio. Ho avuto una educazione con le suore e i preti e così ho fatto con Giada”.

Cerca di preparare Giada alla sua morte ma lei si rifiuta, cambia subito discorso, non vuole sentirne parlare. E c’è sua figlia allo specchio, in diretta. “Io la proteggo perché è la persona più importante al mondo per me. I genitori vanno protetti e salvaguardati e non voglio sentirle dire certe cose sulla morte, io le ho salvato la vita due volte e la proteggerò sempre e sono sempre vicino a lei per qualsiasi cosa e l’amo e l’amerò sempre alla follia”. E’ di tutto questo amore che la contessa ha paura. Lei e Gaida vivono insieme, se è vero che sua figlia è una donna forte e indipendente sa anche che non sarà facile separarsi per sempre.