Il ritorno di Ida Platano a Uomini e Donne non entusiasma il pubblico a casa

Che grado di entusiasmo per il ritorno a Uomini e Donne di Ida Platano? A leggere i commenti sui social, molto molto basso.

L’edizione di Uomini e Donne che si sta per concludere passerà alla storia probabilmente come una delle più seguite, complice anche la formula che ha unito i due troni, evitando quindi gli ascolti più bassi dedicati al trono classico, ma non di certo come una delle più entusiasmanti. Se vi chiedessimo chi erano i tronisti arrivati prima dei tre che ci sono oggi nello studio, sapreste rispondere? E sapreste dire come vanno oggi le loro storie? E se vi chiedessimo quante storie sono nate tra dame e cavalieri del trono over, e quante vi hanno emozionato?

Ecco, a questo si aggiunga anche la presenza di un macigno come Gemma Galgani, che da settembre ci propina le stesse cose ( e che nelle puntate senza Tina Cipollari è diventata di una pesantezza esagerata). Per non farci mancare nulla però si punta ancora su un altro voto che ha sempre portato allegria, energia e vitalità: quello di Ida! A leggere i commenti del pubblico che segue Uomini e Donne sui social, aria fresca…

Il ritorno di Ida a Uomini e Donne: troverà l’amore?

La nostra speranza è che Ida riesca a voltare pagina, questa volta in modo definitivo come sembra aver fatto il suo ex Riccardo Guarnieri felice e sereno al fianco di Roberta. Ida si è detta serena ma anche arrugginita, pronta comunque a darsi una seconda possibilità. E noi glielo auguriamo con la speranza che renda meno pesante il suo nuovo percorso di quello che abbiamo visto in passato. Si merita l’amore certo, ma anche noi ci meritiamo un percorso pieno di leggerezza e magari romanticismo.