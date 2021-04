L’addio di Antonella Clerici alla sua suggeritrice: Carmela giovanissima è morta per Covid

Carmela lavorava in Rai, era la suggeritrice di Antonella Clerici e oggi la conduttrice ha voluto ricordarla rubando un po’ di spazio all’allegria del suo E’ sempre mezzogiorno. Ha chiesto scusa la Clerici per approfittare della tv per dare l’addio alla giovanissima Carmela ma lei era parte della sua grande famiglia. “Lei mi è stata vicina tanti anni, scusatemi se faccio questa cosa ma noi siamo sempre insieme e ci vigliamo bene e volavo ricordarla”. Ha gli occhi lucidi Antonella Clerici perché la giovane gobbista ha anche lasciato un marito e due figli. E’ a Fabrizio, che lavora anche lui in Rai, e ai due figli che manda un abbraccio.

ANTONELLA CLERICI RICORDA CARMELA, LAVORAVA CON LEI IN RAI

La ricorda sempre sorridente e ricorda i tanti anni di collaborazione. “E’ morta purtroppo giovanissima per il Covid” non aggiunge altro, sa che il suo compito in tv è portare allegria. Spesso ricorda a tutti che bisogna essere responsabili in questo periodo, trova tanti modi per farlo, non solo dalla necessità di indossare la mascherina ai messaggi per gli adolescenti che sono costretti a casa. Antonella Clerici in poche parole e con il suo ultimo saluto alla giovane Carmela ha detto molto.

Aggiunge anche che lo spettacolo deve continuare, che in tv loro ci sono per questo. Dimostra ancora una volta tutta la sua sensibilità e la sua professionalità. Non ha iniziato la puntata di oggi con questa notizia, ha atteso, l’ha fatto tra una ricetta e l’altra, magari ricordando proprio quando Carmela era lì pronta a suggerirle il passaggio successivo. Sono ancora troppi i morti per Covid in Italia e purtroppo troppe ogni giorno le notizie come questa. E’ sempre mezzogiorno prosegue, abbracciamo anche noi la famiglia di Carmela.