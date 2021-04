Il messaggio di Maria De Filippi a Sabrina Ferilli: “Sei una bella scoperta ogni giorno”

Bellissima, simpatica ma anche malinconica, Sabrina Ferilli entra nello studio di Domenica In e tra un film e un ricordo arriva il messaggio di Maria De Filippi. Non se l’aspettava un video messaggio della sua amica della rete avversaria ma Mara Venier, Maria De Filippi e Sabrina Ferilli sono molto legate tra loro e lo dimostra subito la conduttrice Mediaset che fa i complimenti alla padrona di casa per i suoi successi della domenica. L’amicizia con Maria De Filippi che si diverte mettendo in carina difficoltà le sue ospiti più care, la Venier e la Ferilli confermano l’ammirazione per lei da parte di entrambe, confessano che non vedono l’ora di trascorrere un po’ di tempo tutte insieme, una cosa che la pandemia non ha più permesso.

LE PAROLE DI MARIA DE FILIPPI PER SABRINA FERILLI A DOMENICA IN

“Eccomi qua non so se te l’aspettavi”. I complimenti alla Venier e poi Maria si rivolge alla sua amica più cara: “Che dire di te, che sei una bella scoperta ogni giorno, una bella sorpresa, che sei leale, sei sincera, sei onesta, profonda e mai superficiale, sei saggia. E penso che oggi tutto il tuo successo che hai e avrai con le fiction nasca anche dalla persona che sei e ne sono convinta perché per ogni ruolo che hai scelto c’è qualcosa di tuo e si vede e nasce anche da questo che la gente ti vuole bene e viene a vederti al cinema e ti guarda anche in tv. Penso che nasce soprattutto dalla persona che sei. Spero ci vediamo presto tutti e tre” è il messaggio della De Filippi alla splendida attrice.

E’ emozionata Sabrina Ferilli ma risponde a modo suo, come sempre: “Questa che poi in un minuto ha fatto il riassunto mio di mezz’ora. Poi è più intelligente di me ma già averla amica è una gran cosa”.