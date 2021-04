90 giorni per innamorarsi e poi…Angela prima e dopo: quanto è dimagrita?

Sta per andare in onda negli Stati Uniti la sesta stagione di 90 giorni per innamorarsi e poi e tra le coppie protagoniste ritroveremo anche Angela e Michael. Abbiamo imparato a conoscere la coppia anche in Italia, visto che sono stati protagonisti di alcune delle stagioni del programma già andate in onda su Real Time. Come potrete vedere anche dai social, durante i mesi del lockdown, Angela ha cercato di rimettersi in forma e ci è riuscita. Oggi la donna è molto dimagrita e si prepara a vivere una sorta si seconda giovinezza. Ma lei e Michael stanno ancora insieme?

Nella sesta stagione di 90 giorni per innamorarsi e poi, vedremo molte delle coppie protagoniste alle prese con l’emergenza coronavirus. E se per molte è stato difficile vivere per lo stesso tetto, per Angela invece è stato complicatissimo stare così lontana da Michael. Nonostante i due si siano sposati oltre un anno fa in Nigeria, a causa del coronavirus, le tempistiche per ottenere il visto si sono complicate come anche la possibilità di viaggiare tra Africa e Stati Uniti. Per questo motivo Angela e Michael non si vedono praticamente a quasi un anno, come racconteranno anche nel programma.

90 giorni per innamorarsi e poi…Come vanno le cose tra Angela e Michael?

Non potendo mostrare solo la relazione virtuale che c’è stata tra i due coniugi in questo ultimo difficilissime anno, il programma di TLC ci mostrerà anche un altro aspetto della vita di Angela e Michael. Vedremo infatti il lungo percorso che ha portato Angela a perdere molti chili. La donna si è rimessa in forma per la sua salute ma anche per provare a tornare a essere una moglie attraente per un marito molto più giovane di lei. Questo ultimo anno per la coppia non è stato affatto semplice e infatti Angela aveva raccontato anche di essersi rivolta a un avvocato divorzista. Di recente Angela e Michael sono apparsi insieme sui social e la cosa ci fa quindi pensare che alla fine non si siano lasciati! In ogni caso Angela durante questa nuova stagione del programma sarà molto chiara: negli Stati Uniti le donne sono liberissime di divorziare quando meglio credono per cui se Michael non si comporterà bene, tra loro le cose finiranno. In questa sesta stagione dello show si prevedono anche momenti infuocati. Come si può vedere dal promo infatti, non mancheranno le telefonate ad alto tasso erotico tra i due!

Ma quanto è dimagrita Angela? Non sappiamo di preciso quanto pesasse all’inizio del suo percorso di dimagrimento ma, come si può vedere anche dai suoi social, sembra aver perso oltre 30 chili, a giudicare almeno dalle immagini che circolano in rete e dai video che posta per i suoi tanti follower.

Per scoprire comunque come procede questa relazione, non ci resta che attendere la nuova stagione di 90 giorni per innamorarsi e poi che probabilmente arriverà su Discovery Plus nelle prossime settimane anche in Italia!

Qui a lato potrete vedere una immagine che qualche settimana fa Angela ha postato sui social dopo aver realizzato un servizio fotografico per una rivista americana parlando appunto della sua nuova vita e del suo percorso di dimagrimento. I progressi si vedono eccome!