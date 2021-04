Che look oggi Antonella Clerici! E’ la più allegra in tv (Foto)

E’ sempre mezzogiorno è il programma di Antonella Clerici nato con la chiara intenzione di portare serenità e allegria nella casa degli italiani (foto). E’ sempre stato questo il motivo conduttore di Antonella Clerici, in ogni sua trasmissione, ma mai come in questo periodo avevamo tutti bisogno di uno spazio in tv che ci regalasse una distrazione vera, una iniezione di buon umore, con intelligenza, senza eccessi, con la solita educazione e con la voglia di andare ben oltre un piatto di pasta, perché anche la cucina è cultura. Niente di superficiale, niente di improvvisato e poi quella allegria che contagia tutti, che toglie i brutti i pensieri dalla testa, almeno per il tempo di durata di E’ sempre mezzogiorno.

ANTONELLA CLERICI SCEGLIE GLI ABITI PIU’ COLORATI

Solo nel giorno dedicato agli infermieri e medici che hanno combattuto contro il Covid per salvare tutti la Clerici ha scelto un look scuro, una forma di rispetto che esprimeva il suo dolore, il dolore di tutti. Gli altri giorni invece la conduttrice sembra non avere problemi, sembra avere sempre tutta la forza necessaria per darla agli altri.

Il rosa che più acceso non si può, gli stivali gialli, la gonna che fa pensare alla primavera, alla rinascita, al risveglio da tutto. Già lo studio di E’ sempre mezzogiorno era nato per lo stesso obiettivo, la natura, i fiori, il bosco, l’enorme albero, l’altalena, un’unica grande cucina, un angolo per impastare il pane, le pizze.

Una dopo l’altra le telefonate che arrivano per i giochi con Antonella Clerici sono per lei una vera iniezione, la carica per andare avanti. Tutti la ringraziano perché fa compagnia a chi resta a casa, perché porta a tutti allegria.

Nel suo spazio in tv c’è anche altro, ogni giorno si parla di covid ma in modo costruttivo, pochi minuti per smentire le notizie più assurde e per ricordare che siamo ancora in piena pandemia.