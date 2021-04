Mara Venier a Rocio Morales: “Vai da tua mamma, non perdere tempo”

E’ da prima della pandemia che Rocio Morales non vede la sua mamma, non vede la sua famiglia in Spagna. A Domenica In Mara Venier comprende il suo dolore quando la vede in lacrime. Rocio ha provato a tornare in Spagna un po’ di mesi fa ma racconta che quando ha avvisato i suoi loro si sono spaventati, non hanno voluto. E’ stato strano per lei quel rifiuto ma ha capito ovviamente che erano terrorizzati per il contagio, per il covid. Adesso che in Spagna la situazione è ben diversa, adesso che i suoi genitori hanno ricevuto il vaccino, Mara Venier le consiglia di andare subito, di correre il prima possibile da loro.

A DOMENICA IN ROCIO MUNOZ MORALES

“Vai da lei non perdere tempo” le dice Mara Venier dopo averla vista in lacrime, dopo le immagini della sua mamma dalla Spagna. “Non sono andata per rispetto a lei…” ma la conduttrice insiste: “Io so che con i genitori non si deve perdere tempo, io ho perso tempo, non bisogna perdere tempo e io mi sono pentita. Tutte le volte che puoi devi andare ad abbracciarla ,non ti perdere queste emozioni così forti perché la mamma è dentro il tuo cuore, la famiglia ma soprattutto la mamma”.

Mara Venier insiste: “Raoul portala tu” e Rocio Morales è felice del suo messaggio all’attore. “In Spagna è tutto aperto, hai bisogno di andare ti ho vista ed è arrivato il momento di abbracciare la tua mamma e non non è il caso di aspettare”.

Rocio conferma: “Ho bisogno di sentire l’odore della sua pelle lei è una donna di origine molto umile ma con un cuore immenso”. La mamma di Rocio stringe sul cuore i regali che le ha fatto Luna, una Madonnina e le altre cose.