Supernanny da stasera sul Nove: per Tata Lucia è ancora SOS Tata

S.O.S Tata è stato uno dei più grandi successi di La7 ( in chiaro )nel suo genere. Sbarcato in Italia nel primi anni 2000 ( prima su Fox Life, Sky), ha tenuto compagnia per diverse stagioni al pubblico che adorava questo format del tutto nuovo per il panorama televisivo. Quindici anni dopo, Discovery lo ripropone sul Nove, come è accaduto per altri programmi cult dei primi anni 2000. A dimostrazione che i format, se fatti bene, possono essere degli ever green sempre al passo con i tempi. Da questa sera arriva sul Nove Supernanny e la cosa meravigliosa è che la protagonista sarà ancora una volta Tata Lucia. Gli anni passano ma Tata Lucia, a parte qualche ruga in più, è rimasta sempre la stessa. Placida ma severa, prodiga di consigli al punto giusto, serafica ma dal pugno di ferro. La Tata che tutti i genitori vorrebbero avere in casa anche perchè, dove passa lei, torna a crescere l’erba.

Tata Lucia sarà quindi protagonista del nuovo format che cambia solo il titolo ma che resta in tutto e per tutto identico a SOS Tata, senza quasi nessuna differenza. Negli episodi che vedremo in onda da oggi, 25 aprile 2021, una delle poche cose diverse sarà la modalità del racconto, molto influenza dal covid. Il programma infatti è stato girato in piena pandemia per cui vedremo mascherine e attenzioni del caso. Questo farà anche si che ci saranno meno uscite e meno interazioni tra la famiglia protagonista e il “mondo esterno”. Ma non necessariamente può essere un punto debole, anzi. Gli episodi durano circa un’oretta e Tata Lucia si fermerà a casa delle famiglie che hanno chiesto il suo aiuto per 4 giorni.

Supernanny: Discovery riporta in tv Tata Lucia

Discovery ha puntato su un format che il pubblico italiano ha sempre apprezzato moltissimo. Ricordiamo che con la puntata in onda il 24 agosto del 2011, SOS Tata segna un record di ascolti molto importante per la rete, con l’8.49 % di share. Oggi si spera di tornare a fare grandi ascolti nella sera di domenica, con un programma che potrebbe piacere a tutta la famiglia. Discovery cambia nome, ispirandosi anche alla versione americana del format, Nanny 911. Ma come detto in precedenza il succo non cambia: il format è quasi del tutto identico a quello visto su La7 dal 2005 al 2012.

Tata Lucia dalla famiglia Zanfardino

Nel primo episodio Tata Lucia arriva a Barletta dove due genitori sono alle prese con i capricci della piccola Sofia e la voglia di dimostrare di essere una donnina di casa di Alessia. A parte qualche crisi isterica iniziale e alcune problematiche non da trascurare della famiglia, possiamo dire che questo primo episodi non ha regalato momenti di sano trash memorabili. Tutto nella norma, a parte qualche picco di sclero di mamma e figlia. Tata Lucia è stata comunque fondamentale, sarebbe poi bello vedere se il finale di stagione ci mostrerà anche quello che è successo qualche settimana dopo l’arrivo di Tata Lucia in famiglia.

L’appuntamento quindi è per questa sera alle 21,30 sul Nove con il primo episodio. Nel secondo invece Tata Lucia sarà a Roma dove ad attenderla ci sono 4 bambini bisognosi di una guida!