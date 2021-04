Antonella Clerici: “Buon giallo ma facciamo attenzione”

Inizia con una raccomandazione di Antonella Clerici la puntata di oggi di E’ sempre mezzogiorno. La conduttrice augura buon giallo a tutti, perché quasi tutte le regioni d’Italia da oggi diventano zona gialla. Ed è sempre con il sorriso che la Clerici raccomanda tutti di fare attenzione, è s come abbiamo visto più volte, tornare indietro, ricominciare dall’inizio, tornare alla zona arancione se non addirittura alla zona rossa. La realtà è che i ragazzi sono tornati a scuola, che quasi tutto sta riaprendo ma non è cambiato molto, i dati restano preoccupanti ma bisogna tornare alla vita, in più ci sono i vaccini che sono arrivati e le regioni sono tutte attive.

ANTONELLA CLERICI INIZIA E’ SEMPRE MEZZOGIORNO CON UNA RACCOMANDAZIONE

Sempre colorata la Clerici on il suo look che abbinato al sorriso mette il buon umore. Tutto lo studio di Rai 1 ha come obiettivo da sempre di portare allegria e serenità nelle case degli italiani ma la Clerici non dimentica mai la situazione attuale. Bastano poche parole, poi un breve collegamento come ogni giorno con la dottoressa Sara Caponigro per rammentare che non bisogna allentare troppo la corda. Bisogna fare attenzione, la raccomandazione di Antonella Clerici è rivolta ai tanti telespettatori che la seguono.

Anche lei tornerà a viaggiare, avrebbe potuto già farlo come altri vip ma la conduttrice di Rai 1 ha preferito dare il buon esempio, dare anche in questo modo il suo sostegno agli altri, al suo pubblico.

Sta per arrivare l’estate e tutto ci sembrerà più semplice, Antonella Clerici richiama l’attenzione di tutti con poche frasi. La speranza è di tornare anche al cinema, a teatro e non solo guardare la televisione: “Dovrei essere l’ultima a dirlo ma è così”.