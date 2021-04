Ex sposa di Matrimonio a prima vista Italia adesso sta con una donna: le presentazioni

Non smette mai di stupire il mondo di Matrimonio a prima vista. Il format, amatissimo negli Usa ma anche in Italia dove ogni edizione registra record di ascolti, regala diversi colpi di scena. Da ex protagonisti che si conoscono dopo il programma e si fidanzano tra loro, a nuove coppie che nascono in modo bizzarro…E poi c’è una bella notizia che arriva dai social. Una ex sposa infatti, ha finalmente trovato l’amore. La sua partecipazione a Matrimonio a prima vista Italia non era andata affatto bene. E forse oggi, qualche anno dopo quell’esperimento, ha anche capito il motivo. Daniela, che durante Matrimonio a prima vista si era sposata con Roberto, per poi divorziare, oggi sta con una donna e lo racconta felice sui social durante una diretta con Marco Rompietti, altro ex protagonista del programma.

Chi ha seguito l’edizione di Matrimonio a prima vista Italia sa bene che Roberto e Daniela hanno avuto moltissime difficoltà. Lei lamentava il fatto di non riuscire a lasciarsi andare perchè non travolta fisicamente dall’uomo, che non rappresentava il suo genere. Avevano provato a vivere insieme nella casa di lui ma Daniela non riusciva proprio a lasciarsi andare mentre Roberto aveva cercato di far funzionare in tutti i modi quella relazione.

Daniela spiega che dopo il divorzio da Roberto ci sono state anche altre frequentazioni ma solo oggi è felice di presentare a tutti la sua fidanzata.

Dopo Matrimonio a prima vista la sposa Daniela trova l’amore con Samantha

La storia con Samantha, spiega Daniela nella diretta social, è nata da circa un anno ma le due ragazze sono felicissime. Daniela che come ricorderete era legatissima alla sua mamma, con la quale prima di sposarsi nel programma, viveva, ha raccontato che proprio uno dei momenti più belli è stato quello di dire tutto proprio a lei. Ne parla come di un momento liberatorio.

Possiamo dire che gli esperti con lei non abbiano fatto un grande lavoro, visto che non avevano capito fino in fondo quale anima gemella Daniela stesse cercando. Ma alla fine la vita vera, le ha regalato l’amore più grande. E noi non possiamo che farle i nostri auguri!