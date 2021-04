Grandi numeri per E’ sempre mezzogiorno: Antonella Clerici ha trovato la giusta ricetta

Dopo anni di ascolti da dimenticare con La prova del cuoco, e pubblico sempre più stanco di vedere una formula che non piaceva a nessuno ( soprattutto nella prima stagione targata Elisa Isoardi che aveva cercato di portare su Rai 1 una rivoluzione non compresa da nessuno), finalmente nella fascia del mezzogiorno si torna a fare bene e il pubblico, grazie ad Antonella Clerici trova la giusta cifra tra sorrisi e ricette. E’ sempre mezzogiorno porta in onda un programma spensierato ma anche tante ricette che possono essere riproposte in casa senza troppe difficoltà. Quelle ricette che sono state sempre la chiave del successo del programma di Rai 1 e che si erano perse strada facendo negli ultimi anni.

Ecco resterà sempre il grande mistero legato alla scelta di cambiare il nome del format, che comunque resta ancora molto simile a La prova del cuoco, eccezion fatta per i collegamenti esterni. Vedremo poi il prossimo anno quando si spera, si tornerà anche agli ospiti in presenza, se alla fine Antonella Clerici potrà portare realmente nel suo bosco, come avrebbe voluto sin dal primo giorno, i suoi amici e ospiti, si potrebbe persino migliorare!

Ottimi ascolti per E’ sempre mezzogiorno: la giusta ricetta di Antonella Clerici

2 milioni di spettator fissi davanti alla tv e quasi il 17 % di share non si vedevano da tempo nella fascia del mezzogiorno di Rai 1. Pensiamo ad esempio anche allo scorso anno, le puntate della Prova in onda quando tutta Italia era in zona rossa, non avevano carburato nonostante tutta Italia fosse a casa. Oggi le cose sono molto diverse perchè nonostante l’Italia sia ancora in piena emergenza, si lavora senza che ci sia ormai quasi nulla chiuso. Una situazione molto diversa dal marzo 2020 ma che comunque porta E’ sempre mezzogiorno ad ascolti davvero molto molto buoni.

In generale il day time di Rai 1 funziona. Anche Storie Italiane tiene botta, nonostante l’ottima concorrenza di Mattino 5 che in più occasioni passa davanti a Rai 1. E il fatto che E’ sempre mezzogiorno ritrovi poi altro pubblico, è significativo e importante.

Antonella Clerici, per restare in tema, ha davvero trovato la ricetta giusta per il suo programma e per il suo pubblico. Non solo, riesce a infondere una leggerezza che di questi tempi, è cosa davvero rara. Ottimo lavoro quindi.